Vakıf Bank, yeni genel müdürlük binası için imzayı attı
Vakıf Bank’ın yeni genel müdürlük binası ile ilgili imzalar atıldı. İstanbul Ataşehir’de bulunan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında yapılan 52 katlı kulenin 22 bin 900 metrekarelik kısmı 299 milyon 990 bin TL’ye satın aldı.
KONUYA ilişkin Vakıf Bank adına Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlgide kayıtlı açıklamamız ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin Bankamız Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 22.900 m²'lik yerin 299.990.000-TL'ye satın alınması ve işbu satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılındığı duyurulmuştu.
Bankamız ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında söz konusun satın alıma ilişkin sözleşme 23.11.2018 tarihi itibari ile imzalanmıştır."
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