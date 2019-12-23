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Ekonomi
DHA
23.12.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Uzungöl'de yıkımlar başladı

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Trabzon'un turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de imar barışına aykırı olan yapılar yıkılmaya başlandı.

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Uzungölde yıkımlar başladı


Trabzon’un Çaykara ilçesinde Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95’i için yıkım, 17’si için de traşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için dün gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl’e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.
Uzungölde yıkımlar başladı


Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda jandarma ekibinin geniş güvenlik önlemleri altında sabahın ilk ışıklarıyla ekipler hareke geçti. Ekipler, belirlenen kaçak yapıları, iş makineleri eşliğinde yıkmaya başladı.
Uzungölde yıkımlar başladı


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