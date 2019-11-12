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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.11.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Uzungöl tıraşlanacak

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Uzungöl tıraşlanacak

Uzungöl’de daha önce imar planına aykırı olduğu tespit edilen 118 binadan 23'ü için Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir plan hazırlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de daha önce imar planına aykırı olduğu tespit edilen 118 binadan 23'ü için Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir plan hazırlandı. Hazırlanan yeni raporda yıkılması planlanan 17 binanın tıraşlanmasına karar verilirken, 6 bina için ise imara uygun olduğu gerekçesiyle yıkımına gerek olmadığı belirlendi.

Uzungöl'de geçtiğimiz Eylül ayında bölgedeki imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için yapı sahiplerine Çaykara Belediyesi tarafından tebligatlar gönderilmeye başlamasının ardından bugünlerde yıkılması planlanan yapılar için yeni gelişmeler yaşandı.

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’dan gelen heyet bölgede yaptığı incelemesini tamamlarken, yıkılması planlanan 6 binanın imara uygun olduğu gerekçesiyle yıkılmasına gerek olmadığı, 17 bina için ise tıraşlanması doğrultusunda rapor hazırladı. Kalan binalar için ise yıkım kararının devam ettiği belirtildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni imar planı askıya çıkartılırken, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, diğer binalar için yıkım süreci hala devam ettiğini belirtti. Akyüz “Şu anda Uzugöl’deki durum, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan imar planımız askıya çıkartıldı. Bir aylık süreç var. Bu süreç sonunda itirazlar söz konusu olmazsa ondan sonraki aşama 18. madde uygulaması o bittikten sonra inşallah imarımız yürürlüğe girecektir. Uzungöl’e Ankara’dan bir heyet gelerek tespitler yapmıştı. Bu tespitler doğrultusunda 6 binanın yıkılmayacağı tamamen imara uygun olduğu belirtilirken, 17 binanın ise tıraşlanacağı yönünde karar verdi. Yani söz konusu bazı binaların 2-3 katı yıkılacak.
Daha sonra imara uygun hale getirilmesi düşünülen binalar oldu. 26 bina üzerinde ufak tefek işlemlerle imara uygun hale getirilecek. Diğer binalarla alakalı yıkım süreci hala devam ediyor. Artık vatandaş devletin bu durumda ciddiyetini dik duruşunu iyi gördü. Bundan sonraki aşamada milletin böyle şeylere tevessül etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten imarımız koruma amaçlı imar planı. Koruma amaçlı imar planına uygun şekilde binalarımızın yapılması gerekiyor ve ondan sonraki eylem ve işlem ondan sonra imara uygun yapılması taraftarıyız. Toplamda 118 bina yıkımı var. 118 binanın içinde 23’ü şu anda biraz uygun tarafları oldu. Aslında çok daha fazla olabilirdi bazı alanlar üzerinde geçici afat alanları uygulamaları yapıldı imar dışında tutuldu. İmar dışında tutulan yerlerin bu yıkımla alakalı düzenlemelere konu alınmadı. Alınsa belki bu sayı 40-50’yi bulabilirdi” diye konuştu.

Uzungöl'de yıkımlar bekleniyor
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