'Uzun vadede faiz değil, gayrimenkul kazandırır'
Tanışlar Grup Başkanı Durmuş Tanış, konut piyasasında son dönemde yaşanan durgunluğun geçici olduğuna işaret etti.
Konut almak yerine parasını faizde değerlendirenlere ilişkin değerlendirme yapan Durmuş Tanış, “Eskiden olduğu gibi paradan para kazanma yolunu seçenler var. Gayrimenkul almak yerine parasını faize yatıranları görüyoruz. "Faiz bana daha fazla kazandıracak” diyen yatırımcılar sonunda zarar eder. Konutun getirisi her zaman daha yüksek olur. Son dönemde daire fiyatları da düştü. Birçok müteahhit maliyetin altında satış yapıyor. Şu anda daire almanın tam zamanı. Yatırımcı ve oturum amaçlı ev almak isteyenler bu fırsatı değerlendirmeli” diye konuştu.
YENİ PROJELERE HIZ VERDİK, TEKLİFLERE AÇIĞIZ
İstanbul Kadıköy'de devam eden iki projelerinin olduğunu söyleyen Tanış, kısa süre sonra Afyon'da da yeni bir projenin startını vereceklerini aktardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle