Uzun vadede en çok borsa kazandırıyor

BORSA İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Atilla, yatırımcıların uzun vadeli bakış açısıyla borsada yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı. Pay piyasasında işlem gören şirketlerin halka açık kısmının büyük çoğunluğuna kurumsal ve yurt dışı yerleşik yatırımcıların sahip olduğunu belirten Atilla, işlem hacminde ise daha çok kısa vadeli ve yerli bireysel yatırımcıların hareketlerinin göze çarptığını söyledi. Atilla, borsanın halk tarafından daha çok anlaşılması ve sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Borsayı uzun vadeli düşünen ve finansal göstergeleri güçlü şirketleri seçen yatırımcıların beklentilerinin karşılanacağına inanıyorum” dedi.

170 BİN LİRA KAZANDI

Yatırımcıların uzun vadeli bir bakış açısıyla pay piyasasına yaklaşması gerektiğini vurgulayan Atilla, şunları aktardı:

“Yatırım tavsiyesi olarak değil fakat çarpıcı bir örnek olması açısından paylaşmak gerekirse, çocuğunun geleceği için 18 yıl önce her ay bir çeyrek altın satın alan bir kişinin birikim tutarı bugün yaklaşık 100 bin lira yapıyor. Bu kişi vadeli döviz mevduat hesabı açıp, aynı tutara denk gelen miktarda dolar alıp vadeli mevduatın üzerine eklese birikim tutarı 75 bin liraya ulaşacaktı. Halbuki, temettü verimi yüksek olan 10 şirkete yatırım yapsa, elde ettiği temettü gelirleriyle yine hisse yatırımı yaptığı varsayımıyla bugünkü birikimi hem altının hem dövizin neredeyse toplam getirisine, yaklaşık 170 bin liraya ulaşıyor. Dolayısıyla borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyorlar. Son 18 yılda temettü verimi yüksek şirketlere yatırım iyi kazandırdı.”

SWAP PİYASASI BÜYÜDÜ

Türkiye'nin finansal altyapısını sağlayan en temel kurumlardan olan Borsa İstanbul'un ulaştığı nokta ile bundan sonraki hedeflerini AA muhabirine anlatan Atilla, Borsa İstanbul'un gelecek dönemde uluslararası alanda daha rekabetçi olması ve cazibesinin artırılması yönünde çalışmaların hızlandığını aktardı. Tanıtımı yapılan yeni finansal enstrümanların yanı sıra gözden geçirilen düzenleme, uygulama ve yapılanmalarla Borsa İstanbul'un yenilenerek İstanbul Finans Merkezi'nde yer almasının planlandığını söyleyen Atilla, hayata geçirilen bazı ürün ve hizmetleri şöyle anlattı: “Borsa İstanbul bünyesinde Döviz Swap Piyasası'nın faaliyete geçmesiyle, yerli bankaların yabancı para ve Türk lirası nakit akışlarını ihtiyaçları doğrultusunda takas etmelerine imkan veren güvenilir ve organize bir piyasa finansal sisteme kazandırılmış oldu. Swap piyasasının günlük ortalama işlem hacmi 10 milyar liraya ulaştı. Yeni kurulan bir piyasa için bu miktar anlamlı. İlerleyen dönemlerde daha da artmasını bekliyoruz.”

TLREF İHRAÇLARI 18 MİLYAR LİRAYI AŞTI

SİSTEMİN bir diğer ihtiyacının da güvenilir ve şeffaf bir referans faiz oranı olduğunu belirten Atilla, şöyle konuştu: “Bilindiği gibi adı sıklıkla manipülasyonlara konu olan LIBOR, 2021’den sonra artık yayınlanmayacak. Bu kapsamda pek çok ülkede ulusal referans faiz oranına yönelik çalışmalar yürütülüyor; halihazırda ABD’de SOFR, İngiltere’de SONIA, İsviçre’de SARON, Avro Bölgesinde €STR yeni nesil referans faiz olarak ilan edildi. Başka ülkelerde de benzer girişimler söz konusu. Biz de Merkez Bankamızın repo piyasasında bankalara yönelik zorunlu karşılık yükümlülüğünü kaldırmasıyla birlikte, repo pazarlarını birleştirme ve likiditeyi konsolide etme imkanına kavuştuk. Bundan sonra da, yeterli derinliğe ulaşan piyasada gerçekleşen işlemlere dayalı olarak hesaplanan Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TLREF) oluşturduk. 2019’a baktığımızda TLREF’e dayalı olarak özel sektör tarafından 18 milyar liranın üzerinde ihraç yapıldığını görüyoruz.”