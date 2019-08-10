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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
10.08.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Kuyruğun sonu görünmüyor... Seferler doldur boşalt usulü yapılmaya başladı

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ÇANAKKALE’deki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı arifesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Gestaş firması, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yaparak, oluşan kuyrukları eritmeye çalışıyor.

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  • Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı
  • Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı
  • Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı
  • Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gestaş, bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapacak.

Kuyruğun sonu görünmüyor... Seferler doldur boşalt usulü yapılmaya başladı
Bayram tatili arifesinde özellikle boğazın Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk artmaya başladı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Doğu Ekspresinde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu


Kuyruğun sonu görünmüyor... Seferler doldur boşalt usulü yapılmaya başladı
Yoğunluğa İstanbul ve Trakya’daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilllerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler neden oluyor.

Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor
Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor

Jandarma ve polis ekipleri feribot yoğunluğu olan bölgelerde trafiği düzenlemek için görev yapıyor.

Kuyruğun sonu görünmüyor... Seferler doldur boşalt usulü yapılmaya başladı

Bu yıl alınan tedbirler kapsamında trafiğin sıkışıp, kilitlendiği Kilitbahir feribot iskelesine yakın noktadaki Ağdere mevkiinde 250 araçlık depolama alanı oluşturuldu. 
Kuyruğun sonu görünmüyor... Seferler doldur boşalt usulü yapılmaya başladı

Eceabat istikametinden Kilitbahir feribotuna gelen araçlar bu alanda depolanarak, Kilitbahir-Eceabat arasındaki karayolunda yaşanan tıkanıklığın önüne geçilmiş olacak.
Kuyruğun sonu görünmüyor... Seferler doldur boşalt usulü yapılmaya başladı


 

 

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