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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA-İHA
30.11.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Uzun kuyruklar oluştu... Bugün son gün!

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Uzun kuyruklar oluştu... Bugün son gün!

ANTALYA Motosiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı Bayram Dal, ticari araçlar için 1 Aralık’ta zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağını belirterek, esnafı uyardı. Birçok şehirde kış lastiği taktırmak isteyenlerden dolayı uzun kuyruklar oluştu.

Antalya Motosiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanvekili Bayram Dal, ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık 2019 tarihinde başlayacağını söyledi. Başkan Dal, uygulamanın başlayacağı tarihten itibaren kış lastiklerini takmayan sürücülere ceza kesilebileceğini belirterek, Ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2019 tarihinde başlıyor. Kış lastiklerini takmayan sürücülere 625 TL para cezası uygulanabilecek. Araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek" dedi.

Uzun kuyruklar oluştu... Bugün son gün
Yüksek rakımlı ilçeler dışında Antalya’da kış şartlarının diğer illerdeki kadar zorlu olmadığını belirten Bayram Dal, "Ancak ulaşım esnafımızın kış lastiklerini takması zorunlu. Esnafımız bu konuda oldukça dikkatli olmalı" dedi. Kış lastiğinin tedbir amaçlı olduğunu vurgulayan Başkan Dal, Kar yağmıyor, kış lastiği takmama gerek yok diye düşünmemeliyiz. Maalesef kış aylarında yazlık lastik kullanımı sonucu üzücü kazalar meydana geliyor. Dolayısıyla, aracın yol ile tek bağlantısı olan lastikler mutlaka mevsimine göre kullanılmalı. Gizli buzlanma, kaygan yollar ve ani yağışlar karşısında çaresiz kalmamak amacıyla tedbiri elden bırakmamalıyız. Vatandaşlarımızdan da özellikle rica ediyorum ticari veya özel araç fark etmeksizin can güvenliğimiz için bu kurallara hepimiz uyalım. Hiçbir şey can güvenliğimizden önce gelmemeli" dedi.
Uzun kuyruklar oluştu... Bugün son gün
Araçlara kış lastiği taktırmanın önemine vurgu yapan oto lastik firmasında görevli Ayşe Akay, "Tabi ki her sene olduğu gibi bu sene de yoğunluk başladı. Fakat bu sene iklim nedeniyle biraz daha geç başladı. Artık son bir haftadır yağmurların da etkisiyle yoğunluk ve hassasiyet başladı. Lastik fiyatları geçen seneye göre hemen hemen eşittir. Çok büyük bir farklılık olmadı. Ama hassasiyet anlamında baktığımız zaman geçen sene daha duyarlıydı insanlar. Ama tabi burada en büyük etki de iklim şartları. 1 Aralık’ta ekstra bir yoğunluk her zaman olur. Özellikle servis araçları, binek araçlar, hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalarda" dedi.
Uzun kuyruklar oluştu... Bugün son gün
KIŞ LASTİĞİ TAKMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kış lastiği uygulamasının zorunluluktan öte can güvenliği için takılması bilincinde olunmasını belirten Akay, "Kış lastiği fren mesafesini, yol tutuşunu daha kolay sağlar. Hava şartları 7 derecenin üstüne çıktığı zaman yaz lastiği, 7 derecenin altına indiği zaman da mevsim olarak lastikler tutunmayı çok daha iyi sağlar. Bundan dolayı fren mesafesi kısalacağı için kesinlikle çok önemlidir" diye konuştu.

Uzun kuyruklar oluştu... Bugün son gün
Kış lastiği taktıranlardan Erol Karakaş, "Arabamız karda kaymıyor, kış lastiklerinin güvenli yol tutuşu var. Can güvenliğini sağladığı için tercih ediyoruz. Zam oluyor ama yine de taktırmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Uzun kuyruklar oluştu... Bugün son gün

Kış lastiği taktıranlardan bir diğer vatandaş Dinçer Güngör, "Can güvenliğimiz için kış lastiklerimizi taktırılması lazım. Biz de aracımıza kış lastiklerimizi taktırdık. Herkesin de taktırması gerektiğini düşünüyorum. Fiyatlar geçen seneye göre aynı, ki ne olursa olsun kış lastiklerini taktırmak zorundayız. Kış lastiği kar yağınca, yağmur yağınca olası tehlikeler için aracımızda olmalı" ifadesinde bulundu.

Sürücülere uyarı: 1 Aralık'tan sonra zorunlu olacak
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