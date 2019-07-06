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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.07.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Uzmanlar uyardı: İnternetten rezervasyon yaptıranlar buna dikkat

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Uzmanlar uyardı: İnternetten rezervasyon yaptıranlar buna dikkat

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, "Bilinen turizm acentelerinin sitelerini kopyalayarak sahte siteler yapıyorlar. Daha sonra sosyal medyada da o fotoğraflarla ilanlar yayınlamak suretiyle tüketicileri kandırıyorlar" açıklamasında bulundu.

Tüketici dernekleri ve turizmciler, tatilcileri bilinen seyahat acentelerinin sitelerini kopyalayarak satış yapan dolandırıcılara karşı uyardı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında tatil dolandırıcılığı olaylarında artış yaşandığını, son günlerde bu konu hakkında şikayetlerin basın yayın organlarında da sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Tatilcilerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Bilinen turizm acentelerinin sitelerini kopyalayarak sahte siteler yapıyorlar. Daha sonra sosyal medyada da o fotoğraflarla ilanlar yayınlamak suretiyle tüketicileri kandırıyorlar. Ödemeleri aldıkları tüketiciler tatil için otele gidince hüsranla karşılaşıyorlar. İsimler yok, rezervasyon yok. Her şey sahte." diye konuştu.

"Denize sıfır diyorlar, 2 kilometre çıkıyor"
Bir diğer hususun da gerçeği yansıtmayan bilgiler ve fotoğraflarla satış yapılması olduğuna işaret eden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Tüketiciye 'denize sıfır, şehir merkezine 5 dakika, her şey dahil, spor salonları ve 24 saat doktor hizmeti var' diyerek satış yapıyorlar. Ama tatilini yapmak için yola çıkan tüketici oteli buluyor, denize sıfır değil, 2 kilometre var ve diğer hizmetler de yok.  Herşey dahil rezervasyonda kahvaltıya iniyorlar sadece zeytin ve peynir karşılarına çıkıyor. Öğlen ve akşam yemeklerinde de önceki günden kalan yemeklerin tabak değiştirerek sunduklarını tüketiciler bize iletiyor."

Tüketicilerin TÜRSAB üyesi olmayan acentelerden rezervasyon yaptırmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, bunların paket tur, seyahat ve tatil turları düzenlemesinin yasak olduğuna işaret etti.

Sosyal medya ve cep telefonlarına gönderilen mesajların da gerçek firmalardan değil sahtekarlardan gelebileceğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Bilinen bir firmadan rezervasyon yaptığını düşünen tüketici, aldanmak istemiyorsa gerçekten o firmanın adresini adres çubuğuna kendisi yazarak girerse aldanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer ise birliğin dijital doğrulama sistemi olduğunu buradan firmaların doğruluğunun denetlenebildiğini aktardı.

Geçen hafta içinde İzmir'de bir tatilcinin dolandırıldığı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını dile getiren Gencer, şunları kaydetti:

"Bazı durumlarda da 5 yıldızlı otel rezervasyonu yapıyorsunuz otel 4 yıldız çıkıyor. Veya 'her şey dahil' diyorsunuz oda kahvaltı çıkıyor. Eğer bunu bir acente aracılığıyla yapıyorsanız bizim yaptırımlarımız var. Bu konuda bize gelen talepleri çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ayrıca tüketiciler de dikkatli olmalı. Otel çok ucuzsa sorgulayın. Her yerde 100 lira olanı 50 liraya alıyorsan iki defa kontrol yapman lazım. Bir oteli arayacaksın. İki TÜRSAB'ı arayacaksın. Birliğin üyesi olup olmadığını denetlemek adına." 

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