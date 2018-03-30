Uzlaştırmacı vekiller
120 milletvekili Adalet Bakanlığı’nın açtığı ‘uzlaştırmacı’ sınavına girdi. Ve çoğu AK Partili vekiller 70 puan barajını aşmayı başardı. Milletvekilleri, ‘uzlaştırmacı’ görev belgelerini aldıktan sonra Cumhuriyet savcılarının kendilerine verdiği dosyalarda, taraflar arasında uzlaştırma görevi üstlenebilecek. Dosya uzlaşma ile sonuçlanırsa 700 lira ödeme yapılacak.
MAHKEMELERİN yükünü hafifletmek için belli suçlar için oluşturulan “uzlaştırmacı” görevini yapmak isteyen 120 milletvekilinin geçen hafta yapılan sınava girdiği öğrenildi. İki üniversitede düzenlenen kurslara da devam eden vekillerin büyük bölümü 70 puan barajını aştı. Çoğu AK Partili olan bu vekiller, cumhuriyet savcısının verdiği dosyalardaki tarafları uzlaştırmak için devreye girecekler; dosya başına da 175 lira alacaklar.
SINAVA HAZIRLANDILAR
Edinilen bilgiye göre, belli davalarda uzlaştırmacı görevinin yasayla tanımlanmasının adından Adalet Bakanlığı, bu görevi daha önceden üstlenen 17 bin kişiyi de dahil ederek, yeni şartlarda bir uzlaştırmacı sınavı yaptı. Bu sınav için bazı üniversitelerde düzenlenen kurslara gitmek ve sertifika almak zorunlu hale getirildi. Yeni yasada, bu görevi yapacaklar hukukçularla sınırlandırılmadı; üniversite eğitimi alan ve belli şartları taşıyan meslek gruplarına açıldı.
TBMM’de çoğunluğu AK Partili olmak üzere 120 milletvekili, üniversitelerdeki kurslara giderek, sınava hazırladılar. Zorunlu olan sertifikaları alan vekiller, sınava girmeye hak kazandılar. 33 bin kişinin girdiği sınavda, 120 milletvekilinin büyük bölümü 70 olan barajı aşarak uzlaşmacı olmaya hak kazandı. Vekiller, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, kazanma sevincini birbiriyle paylaşırken, 10 civarında olan milletvekilinin sınava girmediği, bir o kadar milletvekilinin de barajı aşamadığı öğrenildi.
ETİK ELEŞTİRİSİ
Milletvekillerinin görevlerini sürdürürken de yapabilecekleri bu görev, yasa görüşmeleri sırasında da tartışma yaratmıştı. Vekillerin Meclis’te görevleri sürerken, bu işi yapmalarının, bakanlıktan ücret alan elemanlar gibi çalışmalarının, etik olmadığı dile getirilmiş ve bu düzenleme eleştirilmişti. Ancak bu düzenlemeyi savunan AK Partililer, “Milletvekilleri zaten vatandaşlar arasında uzlaştırmacı görevi görüyor. Bu nedenle, milletvekilliği görevi devam ederken, bu işi yapmasında bir sakınca yok” savunması yapmışlardı. Bazı milletvekilleri ise seçimlerin ardından listeye konulmamaları durumunda, çalışmak üzere şimdiden belge aldıklarını dile getirdiler.
UZLAŞTIRIRSA 700 LİRA
Milletvekilleri, “uzlaştırmacı” görev belgeleri aldıktan sonra cumhuriyet savcılarının kendilerine verdiği dosyalarda, taraflar arasında uzlaştırma görevi üstlenebilecek. Vekiller, görev üstlenirlerse, dosya başına 175 lira alacaklar. Dosya uzlaşma ile sonuçlanırsa, 700 lira ödeme yapılacak. Uzlaştırmacı görevini üstlenenler, “Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar, şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan, kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” gibi suçlarda çalışacaklar.
SINAVA GİREN BAZI VEKİLLER
UZLAŞTIRMACI sınavına giren bazı AK Parti milletvekillerinin isimleri şöyle: “Ramazan Can, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Salih Çetinkaya, İshak Gazel, İsmail Bilen, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, Oktay Çanak, Ergün Taşcı, Ali İhsan Yavuz, Orhan Kırcalı, Hilmi Bilgin, İbrahim Halil Yıldız, Kemalettin Yılmaztekin, Salih Cora, Ayşe Sula Köseoğlu, Mehmet Altay, Yusuf Bayer, Hüseyin Özbakır, Tamer Bağlı, Cengiz Aydoğdu, Kasım Bostan, Hüseyin Şahin, Şahin Tin, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu, Mehmet Erdoğan, Mehmet Öztürk, Halis Dalkılıç, Mustafa Hilmi Dülger, Nihat Öztürk.”
İKİ AYDA 228 BİN 872 DOSYADA UZLAŞILDI
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, dünkü Uzlaştırma Çalıştayı’nda 2017’de 223 bin 400 dosyanın uzlaşmayla sonuçlandırıldığını belirterek, “2015 ve 2016’ya kıyasla 2017’deki uzlaştırma oranı 20 kat arttı. 2017’de asliye ceza ve çocuk ceza mahkemelerine 1 milyon dava açıldı. 2018 Ocak ve şubat ayında uzlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı 228 bin 872, uzlaşılamayan dosya sayısı 4 bin 985’tir”dedi.
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