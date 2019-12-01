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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.12.2019 - 21:44, Son Güncelleme:

Uzlaşı sinyali... Gözler 10 Aralık'ta

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Uzlaşı sinyali... Gözler 10 Aralık'ta

Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid es-Sabah, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin 10 Aralık'ta Suudi Arabistan'da düzenleneceğini; bunun, "Körfez uzlaşısında son derece önemli bir istasyon olacağını" bildirdi.

Kuveyt'teki yerel gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Başbakan Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın çabalarıyla Körfez uzlaşısında bazı adımlar atıldığını, Katar'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek KİK zirvesinin bu adımlardan olduğunu söyledi.

Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili Hürmüz Boğazı Barış Girişimi'ne ilişkin de Sabah, bunun kabul görmesi için İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini, başarılı olması için ise uygun şartların oluşmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

KİK'ten yapılan açıklamada da zirvede, üye ülkeler arasındaki dayanışma, iş birliği ve bağlarını güçlendirecek yapıcı kararların alınmasının ümit edildiği ifade edildi.

KRİZDE ÇÖZÜM SİNYALLERİ

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da Kuveyt resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki kriz; Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in 5 Haziran 2017'de Katar'a siyasi ambargo kararı ile başlamıştı.

Aralık 2018'deki 39. KİK zirvesi de Umman yerine Suudi Arabistan'da yapılmıştı. Zirveye Katar, BAE ve Umman liderleri katılmamıştı.

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