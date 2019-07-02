Uzel’de 20 bekçi görev başında
Türkiye’nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda kapısına kilit vurulan Uzel son bir yılda sistematik şekilde yağmalanıyordu.
İflas masasında para bitince maaş alamayan güvenlik görevlileri de nisan ayında fabrikayı terk edince fabrika sahipsiz kaldı. Bunun üzerine Rami’deki fabrika hurdacılar ve hırsızlar tarafından talana uğradı. Fabrika içerisindeki milyonlarca liralık üretim bantları, makine tezgahları, bilgisayar sistemleri, torna cihazları ve traktörler her gün parçalanarak yağmalanıp kamyonlarla çalınıyordu.
20 BEKÇİYLE DEVRİYE
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet’in gündeme getirdiği haberin ardından yetkililer harekete geçti. Vera Varlık Yönetim AŞ tarafından fabrikaya 20 bekçi gönderildi. Bekçilerin ilk işi fabrikanın hırsızlar tarafından parçalanan giriş ve duvarlarını yeniden kapatmak oldu. Dev arazi üzerine kurulu fabrikanın 4 kapısında güvenlik noktaları oluşturuldu. Bekçiler 24 saat fabrika içerisinde sürekli devriye geziyor. Fabrikada güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Hilmi Yıldız, “Biz geçen yıla kadar burada bekçi olarak uzun süre çalıştık ancak firma daha sonra bizimle devam etmedi. Biz ayrılınca burası sahipsiz kaldı. Bu dönemde içeride hırsızlık yapılırken fabrikaya büyük zarar verilmiş. Çok değerli malzemeleri parçalamışlar. Biz burada olmamıza rağmen hala içeri girmeye çalışanlar var. İçeri almadığımızda bizden hesap sormaya çalışıyorlar” dedi.
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