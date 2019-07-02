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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uzel’de 20 bekçi görev başında

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Uzel’de 20 bekçi görev başında

Türkiye’nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda kapısına kilit vurulan Uzel son bir yılda sistematik şekilde yağmalanıyordu.

İflas masasında para bitince maaş alamayan güvenlik görevlileri de nisan ayında fabrikayı terk edince fabrika sahipsiz kaldı. Bunun üzerine Rami’deki fabrika hurdacılar ve hırsızlar tarafından talana uğradı. Fabrika içerisindeki milyonlarca liralık üretim bantları, makine tezgahları, bilgisayar sistemleri, torna cihazları ve traktörler her gün parçalanarak yağmalanıp kamyonlarla çalınıyordu.

20 BEKÇİYLE DEVRİYE

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet’in gündeme getirdiği haberin ardından yetkililer harekete geçti. Vera Varlık Yönetim AŞ tarafından fabrikaya 20 bekçi gönderildi. Bekçilerin ilk işi fabrikanın hırsızlar tarafından parçalanan giriş ve duvarlarını yeniden kapatmak oldu. Dev arazi üzerine kurulu fabrikanın 4 kapısında güvenlik noktaları oluşturuldu. Bekçiler 24 saat fabrika içerisinde sürekli devriye geziyor. Fabrikada güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Hilmi Yıldız, “Biz geçen yıla kadar burada bekçi olarak uzun süre çalıştık ancak firma daha sonra bizimle devam etmedi. Biz ayrılınca burası sahipsiz kaldı. Bu dönemde içeride hırsızlık yapılırken fabrikaya büyük zarar verilmiş. Çok değerli malzemeleri parçalamışlar. Biz burada olmamıza rağmen hala içeri girmeye çalışanlar var. İçeri almadığımızda bizden hesap sormaya çalışıyorlar” dedi.

 

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