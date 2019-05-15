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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.05.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Uzel Fabrikası arazisi ve binası satıldı

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Uzel Fabrikası arazisi ve binası satıldı

Yıllardır boş duran İstanbul'da bulunan Uzel Traktör Fabrikası'nın arazisi ve binasının satış ihalesi gerçekleşti.

Rami’de 93,5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası’nın bina ve arazisi 1. İflas Müdürlüğü’nde bugün gerçekleşen ihalede 223 milyon 700 bin TL’ye ipotek alacaklısı Vera Varlık tarafından satın alındı. Fabrika kapandıktan sonra bin işçi tazminatını almamıştı. Çok sayıda işçi de satışın sonucunu merakla bekledi.

Dev arazide yerleşik, 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösteriliyordu.

Rami’de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör’ün binası ve arazisi bugün İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’nde saat 14.00’de ihaleye çıktı. İhale saatine kadar satışa kimse teminat yatırmadı. İhalenin bitimine dakikalar kala alacaklılar arasında bulunan Vera Varlık Yönetim A.Ş. 223 milyon 700 bin TL ile açık arttırmaya katıldı. Vera Varlık’tan başka katılım olmayınca 93 buçuk dönümlük arazinin satışı yıllar sonra gerçekleşmiş oldu.

UZEL fabrikası 223 milyon 700 bin tl'ye satıldı
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VERA VARLIK’IN 170 MİLYON ALACAĞI BULUNUYOR 

Vera Varlık A.Ş.’nin iflas masasından yaklaşık 170 milyon TL alacağı bulunduğu öğrenildi. Vera Varlık, kalan tutar 53 milyon TL’yi iflas masasına yatıracak. Satışın ardından öncelikli olarak iflas masası borcu karşılanacak. Daha sonra işçi alacakları ödenecek. İşçilerin iflas masasına kayıtlı 35 milyon TL (ana para) alacağı olduğu öğrenildi. Yeterli meblağ kalırsa hazine ve sigorta alacağı karşılanacak. Tüm borçlar ödendikten sonra ise alacaklıların ana parasının faizi hesaplanacak. Ödemelerin ardından yeterli meblağ kalırsa alacaklıların faizleri ödenecek. Arazi üzerindeki, bina ve fabrikalar ile iş makinelerine 455 milyon 757 bin 553 TL değer biçilmişti. 

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

İşçiler ise satışa itiraz edeceklerini belirterek ihaleyi kazanan Vera Varlık şirketinin paravan bir şirket olduğunu iddia etti. Satışın işçilerinin hakkını yemek olduğunu iddia eden işçilerden Orhan Soyluer, "Traktör ürettik. Ülkeye döviz girmesini sağladık. Günde 126 traktör çıkan bir fabrika nasıl oldu da bu hale geldi. Dünyanın ilk onuna girmiş ağır sanayi idi. Uzel ailesinden ayrı, Türk-İş’e bağlı Türk Metal’den ayrı çekiyoruz. Sahipsiz kaldık. Yerli milli diyoruz fabrika orada çürüyor. Bu işçiye devlet sahip çıksın. Alnımızın terini istiyoruz" dedi. 

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