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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.09.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

"Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak"

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"Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak"

Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, BM ile Asya Pasifik Uzay İşbirliği Teşkilatının ortak organizasyonu ve İTÜ'nün desteğiyle 23-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek "BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı"na, karar vericilerden akademisyenlere, uzay alanı uzmanlarından özel sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı grubu bekleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Birleşmiş Milletler (BM) ile Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Teşkilatının (APSCO) ortak organizasyonu ve İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) desteğiyle 23-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek "BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı"na, karar vericilerden akademisyenlere, uzay alanı uzmanlarından özel sektör temsilcilerine kadar farklı kesimlerden çok sayıda davetli katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BM Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA), Türkiye'nin de üye olduğu BM Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesinin (COPUOS) belirlediği stratejiler çerçevesinde, belirli konularda kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı amaçlı etkinlikler düzenliyor. Söz konusu etkinlikler, uzay teknolojileri ve uygulamalarının yanı sıra idari ve hukuki konuları da içeriyor. Bu kapsamda, BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı da uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konuların tartışıldığı bir platform olarak öne çıkıyor. Konferans, bu yıl 23-26 Eylül'de Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, UNOOSA ve APSCO'nun ortak organizasyonunda ve İTÜ'nün desteğiyle İstanbul'da yapılacak konferansa yaklaşık 200 kişilik uluslararası uzman grubunun katılması bekleniyor. Ulusal uzay ajansları ve devlet kurumlarından karar vericiler ve politika yapıcılar, uzay alanından uzmanlar, özel sektör temsilcileri, akademik camiadan uzay aktivitelerinde yer alan araştırmacı ve öğrencilerden oluşan katılımcılar, İTÜ Ayazağa Kampüsündeki Süleyman Demirel Kültür ve Kongre Merkezinde uzay anlaşmalarından mevzuata, uzay hukukunun ekonomik ve sosyal kalkınmadaki katkılarından uluslararası iş birliğini artırıcı mekanizmalara kadar birçok başlığı masaya yatıracak.

"PRESTİJ ORGANİZASYONU"

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı serisinin temellerinin, "BM Uzay Hukuku ve Politikası Çalıştayları"na dayandığını söyledi. 2002'den bu yana 10 farklı ülkede gerçekleştirilen çalıştaylarda uzay faaliyetlerinin hukuki ve idari boyutunda kapasite geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Yıldırım, bu alanda dünya çapında tanınan uzmanların organizasyona katılmak için Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Yıldırım, organizasyonun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Uzay hukuku ve politikası alanında dünya çapında önde gelen bilim insanlarının, yöneticilerin ve uzmanların katılacağı bu organizasyon, Türkiye açısından uluslararası görünürlük ve prestij boyutuyla büyük önem taşıyor. İlgili kurumlarımızdan bu alanda çalışan bilim insanları ve uzmanların katılımının, ülkemizde uzay alanında kurumsallaşmaya yönelik somut adımların atıldığı bu dönemde yararlı olacağını düşünüyoruz." 

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