Uzay Ajansı’nda 123 kişi görev yapacak
TÜRKİYE Uzay Ajansı’nın kadro ve unvanları kararnameyle belirlendi. 123 personelin görevlendirileceği ajansta uzay teknolojileri uzmanı 20 kişinin yanı sıra astronom, matematikçi ve fizikçiler görevlendirilecek.
Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esasların Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenmesi kararlaştırıldı. Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Ajans bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı olarak 20 personel, uzay teknolojileri uzman yardımcısı olarak da 10 kişi istihdam edilecek. Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak. Ajansta ayrıca 20 mühendis, 12 astronom, 6 fizikçi ve 6 matematikçi de görevlendirilecek. İhdas edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.
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