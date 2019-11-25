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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uzakdoğu'ya İFM atağı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Uzakdoğu'ya İFM atağı

Türkiye, İslami finansın merkezi Malezya ve dijital finansın merkezi Singapur’daki yatırımcılarla temasa başladı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bu kapsamda iki ülkenin milyar dolarlık sermayeye sahip önemli oyuncuları ile görüşmelerde bulundu. Yatırımcılara İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) bölgesel ‘hub’ olma potansiyeli anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, uluslararası fonların Türkiye’ye çekilmesi için İslami finansın merkezi sayılan Malezya ve dijital finans merkezi Singapur’daki küresel oyuncularla temaslara başladı. Finans Ofisi, yeni strateji kapsamında uluslararası fonların Türkiye’ye ilgisini arttırmak ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi ile ilgili temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Singapur ve Malezya’nın önde gelen ekonomi ve finans kurumlarıyla buluştu. Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, islami finansın en önemli aktörlerinden olan Malezya’da Menkul Kıymetler Komisyonu, Malezya Merkez Bankası, Permodalan Nasional Berhad Bank (PNB), Maybank İslami Kamu Limited Şirketi, Borsa Malezya, CIMB İslami Katılım Bankası, Khazanah Nasional, Uluslararası İslami Likidite Yönetimi, Saturna Sermaye Şirketi, Yatırım Hesabı Platformu ile görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Türkiye ile Malezya arasındaki finansal işbirliği fırsatları, karşılıklı açılacak temsilcilikler, yatırım potansiyeli, tasarrufların ve İslami finans alanındaki sermayenin Türkiye’ye çekilmesi, Malezyalı yatırımcıların İFM Projesi’nde yer alması, üçüncü ülkelerde yapılacak ortak girişimler masaya yatırıldı. Görüşmelerde Malezya’nın İFM için önemli bir partner olabileceği vurgulanırken Türkiye’deki yatırım teşvikleri de tüm detaylarıyla anlatıldı.

‘BÖLGESEL HUB’ TEMASLARI

Finans Ofisi, Singapur temasları çerçevesinde de Singapur Merkez Bankası, Singapur Yatırım Şirketi (GIC), Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB), Singapur Döviz Merkezi (SGX), Bankacılık Finansmanı Enstitüsü (IBF) ile buluştu. Toplantılarda Singapurlu yatırımcılara 2022’de hayata geçmesi planlanan İFM’deki işbirliği fırsatları, Türkiye’deki yatırım potansiyeli anlatıldı. Milyar dolarlık sermayeye sahip Singapurlu yatırımcılara İFM’nin bölgesel “hub” olma potansiyeli, Türkiye’deki dinamik iş ortamı, bankacılık sistemi/katılım bankacılığı ve ekonomik fırsatlar gibi başlıklarda sunumlar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, bir süre önce İstanbul’un küresel finans merkezi olması için Pekin, Şanghay ve Hong Kong başta olmak üzere Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinde ekonomi diplomasisi başlatmıştı.

 

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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