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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.08.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Uzak Doğu'ya siyah incir tanıtılacak

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Uzak Doğu'ya siyah incir tanıtılacak

Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri kabul edilen, coğrafi işaret tescil belgeli Bursa siyah incirinin Uzak Doğu pazarındaki ihracat rakamlarının artırılması hedefleniyor.

İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri kabul edilen, coğrafi işaret tescil belgeli Bursa siyah incirinin Uzak Doğu pazarına ihracatının artırılması hedefleniyor.

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliğince (UYMSİB) yürütülen proje kapsamında ekim ayında Singapur ve Malezya'da Bursa siyah inciri tanıtılacak. UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine, siyah incirin Bursa'nın çok ender ve değerli bir ürünü olduğunu söyledi.

İncirin Bursa üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Yazgan, şöyle devam etti:
"İklimsel sıkıntılar yaşamadığımız sürece önceki yıllardaki ihracat rakamına rahatlıkla ulaşabileceğimizi hedefliyoruz. Var olan pazarlarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle Uzak Doğu pazarına açılmak için çaba sarf ediyoruz. Yeni bir proje gerçekleştirdik, bununla ilgili destek de aldık. Önümüzdeki ekim ayında Malezya ve Singapur'da Bursa siyah incirinin tanıtılmasına yönelik çalışma başlatacağız. Aynı şekilde Pekin Expo'da da 150 kilogram ürün götüreceğiz ve o coğrafyadaki insanlara tattıracağız."

"YEMEĞİ Mİ SALATASI MI YAPILIR?"

Yazgan, "Bursa siyahı"nın hem Malezya hem de Singapur için çok zor bir ürün olduğunu belirtti.  Bu ülkelerde incirin nasıl tüketileceğinin bilinmediğini anlatan Yazgan, "Nasıl yiyeceklerini bilmiyorlar. Bize 'Bunun siyahı mı daha iyi yeşili mi?' diye soruyorlar ayrıca 'Taze olarak mı tüketeceğiz?', 'Yemeği mi salatası mı yapılır?', 'Kabuğuyla mı yenilir?' gibi sorular soruyorlar." dedi.

Uzak Doğu'ya açılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:
"Yemesini, tüketmesini bilmeyen bir topluma bu ürünümüzü tanıtmakla ilgili bir program gerçekleştireceğiz. 'İncir yiyerek yaşamınızı sürdürebilirsiniz çünkü içinde su, karbonhidrat, protein ve yağ vardır. Diğer meyvelerde bunu bulamazsınız. Bir elmayı yiyerek yaşamınızı sürdüremezsiniz ama bir incirle hayatınızı devam ettirebilirsiniz' dediğimizde insanlar şaşırıyor, 'Bu gerçekten böyle midir?' diye sorguluyorlar. Bu yönleriyle baktığımızda Uzak Doğu pazarı bizim için önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hedef."

"SİYAH BİR ÜRÜNÜN İÇİNİN KIRMIZI OLMASINA ŞAŞIRIYORLAR"

Senih Yazgan, Uzak Doğu'da yer alan Hong Kong'a siyah incir ihraç ettiklerini aktardı. Hong Kong'da karantina ile herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Yazgan, "Malezya ve Singapur, Türkiye'den gidecek yaş sebze ve meyve ürünleri için karantina zorunluluğu uygulamıyor. Bundan dolayı bu ülkelere yöneldik. Yaş sebze ve meyveyle ilgili ithalat rakamları oldukça tatminkar ama siyah inciri önce tanımaları, nasıl tüketeceklerini bilmeleri lazım. Arkasından da o coğrafyaya ihracat rakamlarımızı artırdığımızda Bursa'nın bu ürününü daha da değerli hale getireceğiz." diye konuştu.

Malezya ve Singapur'a ekim ayında 500'er kilogram ürün götürecekleri bilgisini veren Yazgan, "O coğrafyada kırmızı renk çok tercih ediliyor. Simsiyah bir ürünün içini kesiyorsunuz içi kırmızı çıkıyor. Bunu şaşkınlıkla izliyorlar." ifadelerini kullandı. 

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