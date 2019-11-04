Uygunsuz taksimetreye 38 bin lira ceza
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, takograf ve taksimetrelerle ilgili yapılan 7 bin 128 ani denetimde uygunsuzluk tespit edilen cihazlara 38 bin lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.
Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda yer alan 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun çerçevesinde takograf ve taksimetrelerin doğru ayarlı kullanılması için periyodik olarak metrolojik muayenelerinin yaptırılması gerektiğine dikkat çekti.
Bakan Varank, Türkiye genelinde takograf ve taksimetre cihazlarına ilişkin veri tabanlarında kayıtlı metrolojik muayene verilerine göre taksimetre kullanan 89 bin 912 adet araç bulunduğunu açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in taksimetreler ve takograf cihazlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Varank, takograf cihazı kullanan araç sayısının ise 471 bin 73’e ulaştığını ifade etti. Varank, takograf ve taksimetrelere yönelik olarak bakanlık tarafından yapılan ani denetimler cihazların geçerli bir muayene belgesinin olup olmadığı ve doğru ayarlı çalışıp çalışmadığına yönelik olduğunu söyledi. Varank, “Bu çerçevede takograf cihazı ve taksimetrelerlerle ilgili 2018 yılı ve cari yılda toplam 7 bin 128 ani denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilip gerekli işlemler yapılarak 38 bin 533 lira idari para cezası uygulandı” dedi.
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