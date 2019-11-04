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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uygunsuz taksimetreye 38 bin lira ceza

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Uygunsuz taksimetreye 38 bin lira ceza

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, takograf ve taksimetrelerle ilgili yapılan 7 bin 128 ani denetimde uygunsuzluk tespit edilen cihazlara 38 bin lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda yer alan 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun çerçevesinde takograf ve taksimetrelerin doğru ayarlı kullanılması için periyodik olarak metrolojik muayenelerinin yaptırılması gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Varank, Türkiye genelinde takograf ve taksimetre cihazlarına ilişkin veri tabanlarında kayıtlı metrolojik muayene verilerine göre taksimetre kullanan 89 bin 912 adet araç bulunduğunu açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in taksimetreler ve takograf cihazlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Varank, takograf cihazı kullanan araç sayısının ise 471 bin 73’e ulaştığını ifade etti. Varank, takograf ve taksimetrelere yönelik olarak bakanlık tarafından yapılan ani denetimler cihazların geçerli bir muayene belgesinin olup olmadığı ve doğru ayarlı çalışıp çalışmadığına yönelik olduğunu söyledi. Varank, “Bu çerçevede takograf cihazı ve taksimetrelerlerle ilgili 2018 yılı ve cari yılda toplam 7 bin 128 ani denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilip gerekli işlemler yapılarak 38 bin 533 lira idari para cezası uygulandı” dedi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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