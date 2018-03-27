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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
27.03.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Uygulamada en kritik nisan

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Uygulamada en kritik nisan

EKONOMİDE birçok kritik uygulama için tarih 1 Nisan olarak belirlendi. Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS), babaanne maaşına, taşeronların kadroya geçişine ve elektrikte yeni tarifeye kadar birçok uygulamada milat nisan ayı olacak.

Toplamda bir milyondan fazla kişiyi ilgilendiren taşeron çalışanların kadroya alınmasında, kritik tarih 2 Nisan. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca daha önce açıklanan takvime göre, 3 Nisan’a kadar tüm sınav süreçlerinin tamamlanması ve 3 Nisan itibariyle kadroya geçişlerin tamamlanması hedefleniyor.

GSS için ise, 2 Nisan yeni bir dönemin başlangıcı olacak. GSS herkesi kapsayan bir sigorta niteliği taşıyor. Bu nedenle herhangi bir işte çalışmayanların da gelir testine girerek, GSS primlerini belirlemesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar teste girmeyenlerin son bir hakkı bulunuyor, bu hak da 2 Nisan’da bitiyor. 2 Nisan’a kadar GSS gelir testine başvuranların, sınav sonrasında geliri brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa borçları silinecek, üstünde çıkarsa da faiz, gecikme zammı ve cezalar GSS borcundan silinecek.

BABAANNE MAAŞI BİTİYOR

Geçen yıl başlayan evde torun bakan büyükannelere maaş verme projesi nisan ayıyla birlikte sona erecek. 2017 Nisan ayında pilot proje kapsamında, 12 ay boyunca 6 bin 500 aileye 425 TL destek verilmesi öngörülmüştü. Projenin geleceğine de, pilot uygulamanın bitiminden sonra karar verileceği belirtilmişti. Ancak bugüne kadar, projenin geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ihracatçı birliklerinde ise, nisan ayı seçim ayı olacak. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Kuşadası Ticaret Odası gibi bazı odalar seçimleri 1 Nisan’da yapma kararı alırken, geriye kalan oda ve borsalarla, ihracatçı birlikleri ise nisan ayı sonuna kadar süreci tamamlayacak.

ELEKTRİĞE YENİ TARİFE

Büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrik için de 1 Nisan 2018 yeni bir dönemi gösterecek. Büyük sanayi kuruluşları bu tarihten itibaren “son kaynak tedarik” adı altında yeni elektrik tarifesine göre fatura ödeyecek. Sanayi kuruluşları bu durumun maliyetleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.

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