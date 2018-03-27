Uygulamada en kritik nisan
EKONOMİDE birçok kritik uygulama için tarih 1 Nisan olarak belirlendi. Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS), babaanne maaşına, taşeronların kadroya geçişine ve elektrikte yeni tarifeye kadar birçok uygulamada milat nisan ayı olacak.
Toplamda bir milyondan fazla kişiyi ilgilendiren taşeron çalışanların kadroya alınmasında, kritik tarih 2 Nisan. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca daha önce açıklanan takvime göre, 3 Nisan’a kadar tüm sınav süreçlerinin tamamlanması ve 3 Nisan itibariyle kadroya geçişlerin tamamlanması hedefleniyor.
GSS için ise, 2 Nisan yeni bir dönemin başlangıcı olacak. GSS herkesi kapsayan bir sigorta niteliği taşıyor. Bu nedenle herhangi bir işte çalışmayanların da gelir testine girerek, GSS primlerini belirlemesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar teste girmeyenlerin son bir hakkı bulunuyor, bu hak da 2 Nisan’da bitiyor. 2 Nisan’a kadar GSS gelir testine başvuranların, sınav sonrasında geliri brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa borçları silinecek, üstünde çıkarsa da faiz, gecikme zammı ve cezalar GSS borcundan silinecek.
BABAANNE MAAŞI BİTİYOR
Geçen yıl başlayan evde torun bakan büyükannelere maaş verme projesi nisan ayıyla birlikte sona erecek. 2017 Nisan ayında pilot proje kapsamında, 12 ay boyunca 6 bin 500 aileye 425 TL destek verilmesi öngörülmüştü. Projenin geleceğine de, pilot uygulamanın bitiminden sonra karar verileceği belirtilmişti. Ancak bugüne kadar, projenin geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ihracatçı birliklerinde ise, nisan ayı seçim ayı olacak. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Kuşadası Ticaret Odası gibi bazı odalar seçimleri 1 Nisan’da yapma kararı alırken, geriye kalan oda ve borsalarla, ihracatçı birlikleri ise nisan ayı sonuna kadar süreci tamamlayacak.
ELEKTRİĞE YENİ TARİFE
Büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrik için de 1 Nisan 2018 yeni bir dönemi gösterecek. Büyük sanayi kuruluşları bu tarihten itibaren “son kaynak tedarik” adı altında yeni elektrik tarifesine göre fatura ödeyecek. Sanayi kuruluşları bu durumun maliyetleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle