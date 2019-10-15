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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

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Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

BAYRAM ve tatil dönemlerinde iç hat uçak bilet fiyatlarının astronomik artışını engellemek adına 6 yıl önce ekonomi sınıfında tavan ücret uygulaması konulurken, yeniden belirlenen tek yön için 450 TL'lik tavan ücret havayolu şirketleri tarafından bilet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

Havayolu şirketleri, artan maliyetleri gerekçe göstererek iç hat bilet fiyatlarında 2017 yılında 352 TL'ye çıkarılan tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Geçtiğimiz günlerde bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında tavan ücret 450 TL'ye çıkarılırken, bilet satışları da yeni tavan ücretine göre yapılmaya başlandı. Havayolu şirketlerinin bilet satış sayfalarında yoğun taleplerin alındığı noktalara yeni tavan ücretin uygulandığı görüldü. Taleplerin yoğun olduğu noktalara ekonomi uçuşlarında tek yönde sınıflarına göre bilet fiyatları da değişiyor.

TAVAN ÜCRET 6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yeni tavan ücreti ile iç hatlar uçuşu yapacak yolcular business sınıfı hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık 450 TL'den fazla bilet ücreti ödemeyecek. İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 6 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle başlatılmıştı. Sözlü olarak tavan ücret havayolu şirketlerine tavsiye edilmiş ve 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309 TL'ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti.İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

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