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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

UYAP-EKİP entegrasyonuyla 60 milyon lira tasarruf hedefi

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UYAP-EKİP entegrasyonuyla 60 milyon lira tasarruf hedefi

Yargı ile emniyet arasındaki yazışma ve işlemlerin elektronik ortama taşınmasını sağlayan UYAP-EKİP entegrasyonuyla 60 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Yargı ile emniyet arasındaki yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan UYAP-EKİP entegrasyonuyla bu yıl sonunda en az 60 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Emniyet Kolluk İşlemleri Bilgi Sistemi (EKİP) arasında entegrasyon sağlanması çalışmaları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 24 Kasım 2017'de protokol imzalanmasıyla başladı. İki Bakanlığın evrak ve bilgi akışının tamamen elektronik ortamda sağlanması ve sistemler arası entegrasyonun gerçekleştirilmesiyle yargı ile emniyet arasındaki fiziki evrak düzenlenmesi dönemi sona erdi.

İlk etapta Ankara'da pilot bölgede uygulanan EKİP-UYAP entegrasyonu, bu yıl 26 Nisan'da ülke genelinde kullanıma açıldı. Entegrasyon ile yargılama süreçlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlanarak vatandaşların adli mercilerdeki işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması sağlandı.

Ayrıca, uygulamayla veri standardının oluşturulması, ulaşılabilir tutarlı istatistiklerin elde edilmesi ve karar destek mekanizmasının ihtiyaçlarının karşılanmasıyla adli işlem süreçlerinde kullanılan uygulamaların tek çatı altında birleştirilmesi de daha kolay hale geldi.

EVRAK TRAFİĞİ OLMAYACAK

Uygulamayla dosya üzerinde yapılacak işlemler e-imza aracılığıyla tamamlanarak evrak trafiği bitiriliyor, posta ücreti ve personel kaybının önüne geçiliyor.

Entegrasyon kapsamında Adalet Bakanlığı birimlerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelen evrak sayısı 28 Ekim itibarıyla 3 milyon 272 bin 441 oldu. Yıl sonunda bu sayının 5 milyonu bulması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğünden Adalet Bakanlığı birimlerine giden evrak sayısı da 2 milyon 204 bin 740 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın yıl sonu itibarıyla 3,5 milyona ulaşması öngörülüyor.

EN AZ 60 MİLYON LİRA TASARRUF

Uygulama sayesinde 2019 yılı için 90 milyon olan toplam maliyet, 30 milyona düşecek ve en az 60 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Ayrıca emniyet teşkilatı adli birimleriyle yargı birimleri arasında soruşturma sonrasında fiziki ortamda gönderilen fezlekelerin elektronik ortamda hazırlanması ve gönderilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalar devam ediyor.

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