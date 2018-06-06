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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İSTANBUL (AA)
06.06.2018 - 20:06, Son Güncelleme:

Üst üste dördüncü kez 'yılın motoru' seçildi!

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Üst üste dördüncü kez 'yılın motoru' seçildi!

PSA Grubu’nun 1,2 litre hacimli 3 silindirli Turbo PureTech benzinli motoru bir kez daha “Yılın Motoru” ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PSA Grubu’nun 1,2 litrelik 3 silindirli Turbo PureTech benzinli motoru (110 PS ve 130 PS), 1 litre ile 1,4 litre kategorisinde bir kez daha "Yılın Motoru" seçildi. Böylece Turbo PureTech motor bu yıl 20’ncisi düzenlenen "Yılın Motoru" ödülünü üst üste 4’üncü kez almış oldu. 

PSA Grubu, 3 silindirli benzinli motorlar ailesi için 210 patent aldı. Yeni nesil PureTech motor gelişmiş performans, yakıt tüketimi ve verimlilik de dahil olmak üzere bir dizi avantajı beraberinde getiriyor. 

Önceki nesil ile karşılaştırıldığında ortalamada yakıt tüketiminde yüzde 4'lük bir iyileşme sağlanırken, optimize edilen turbo besleme (1.500 d/d itibarıyla yüzde 20 daha fazla tork üretimi) sayesinde motor çok daha hızlı tepki veriyor ve daha atak bir sürüş hissi sunuyor. 

Benzin partikül filtresinin (GPF) kullanılmasıyla partikül emisyonlarında yüzde 75'lik bir azalma sağlanırken, AB regülasyonları tarafından 2020 yılı için belirlenen Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE) uygunluğu üç yıl önden karşılanıyor. Motor kompakt boyutları sayesinde küçük sınıf araçlar, sedanlar ve kompakt SUV’lar olmak üzere Ortak Modüler Platform (CMP) ile üretilen tüm araçlarla uyumlu bir yapı sunuyor. 

2017 yılında yeni Peugeot 308'de pazara sunulan Puretech motor, 70'ten fazla ülkede PSA Grubu bünyesindeki yüzlerce araçta kullanılıyor. Motorlar Euro 6d-TEMP ve Çin 6b normunu karşılıyor. 

PureTech 3 silindirli motor şu an için Fransa'da (Douvrin, Pas-de-Calais ve Tremery, Moselle'deki Française de Mecanique tesislerinde) ve Çin’de (Xiang Yang tesisi) üretiliyor. 2018 yılında Fransa’daki tesislerde üretim kapasitesi iki katına çıkartılırken Polonya’ya da Tychy ve Macaristan'daki Szentgotthard tesislerinde sırasıyla 2019 ve 2020 yıllarında PureTech motor üretimine başlanacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Grubu Güç ve Aktarma Organları ve Şasi Mühendisliği Bölümünden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alain Raposo, “Bu prestijli ödülü 4 yıldır üst üste aldığımız için gururluyuz. Bu başarı geliştirme mühendislerimizin ve ekiplerimizin becerilerinin kanıtı. Araçlarımızın büyük bölümü müşterilerimizin takdirini kazanan ve yoğun bir talep ile karşı karşıya olan bu motorla donatılmış durumda. Bu ödül, PureTech 3 silindirli benzinli motorumuzun rekabet gücü ve verimliliğinin küresel olarak kabul gördüğünü gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı.

60 MODELDE KULLANILIYOR
130 HP güç ve 230 Nm tork kullanıma sunan motor ve PSA grubunun B ve C segmenti araçlarında kullanılıyor. İlk olarak Mart 2014’te Citroen C4 Picasso ve Peugeot 308 modellerinde lanse edilen PureTech motor 23 Mayıs 2016 tarihinde tanıtılan yeni Peugeot 3008 de dahil 60 kadar modelde kullanılıyor.

 

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