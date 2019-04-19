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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.04.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Uslanmadılar! SPK yine yakaladı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Uslanmadılar! SPK yine yakaladı

Hateks Tekstil hissesinde piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu 3 kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu piyasa dolandırıcılığına dair incelemelerini devam ettiriyor. SPK Bülteni’nde bu hafta 3 kişiye işlem yapma yasağı ve suç duyurusu yer aldı.

Borsa İstanbul’da işlem gören Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. hissesinde yapılan incelemelerde, pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Celal Karataş, İsa Boğaz ve Mustafa Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde yer alan “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.” hükmü gereğince konu Cumhuriyet Başsavcılığı'na aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE YASAK ALMIŞLAR!

Bunun yanında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında daha önce de işlem yasağı alan Celal Karataş ve İsa Boğaz yine işlem yasağı aldı. İsa Boğaz, Celal Karataş ve Mustafa Kılınç’a 2 yıl boyunca borsalara işlem yasağı uygulanmasına Sermaye Piyasası Kurulu karar verdi.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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