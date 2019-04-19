Uslanmadılar! SPK yine yakaladı
Hateks Tekstil hissesinde piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu 3 kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu piyasa dolandırıcılığına dair incelemelerini devam ettiriyor. SPK Bülteni’nde bu hafta 3 kişiye işlem yapma yasağı ve suç duyurusu yer aldı.
Borsa İstanbul’da işlem gören Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. hissesinde yapılan incelemelerde, pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Celal Karataş, İsa Boğaz ve Mustafa Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde yer alan “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.” hükmü gereğince konu Cumhuriyet Başsavcılığı'na aktarıldı.
DAHA ÖNCE DE YASAK ALMIŞLAR!
Bunun yanında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında daha önce de işlem yasağı alan Celal Karataş ve İsa Boğaz yine işlem yasağı aldı. İsa Boğaz, Celal Karataş ve Mustafa Kılınç’a 2 yıl boyunca borsalara işlem yasağı uygulanmasına Sermaye Piyasası Kurulu karar verdi.
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