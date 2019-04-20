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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ/ Üsküp
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Üsküp'ün pırlantası

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Üsküp'ün pırlantası

Limak Yatırım, Üsküp merkezde inşa ettiği ‘Diamond of Skopje’ projesi için 250 milyon Euro yatırım yapıyor. Şehrin ilk karma kullanımlı projesinde konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi yer alıyor. Satışa sunulan konutların amorti süresi 13-14 yıl olarak açıklandı.

MAKEDONYA’nın başkenti Üsküp’te, ana meydanın kesişim noktasında yer alan ‘Diamond of Skopje’ projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Limak Yatırım’ın ilk gayrimenkul projesi aynı zamanda şehrin de ilk karma kullanımlı gayrimenkul yatırımı olma özelliği taşıyor. 250 milyon Euro yatırım yapılan projede satışlar da başladı. Limak’ın davetiyle gittiğimiz Üsküp’te projeyi yerinde gördük, bilgi aldık.

YÜZÜK TAŞI

Şehrin merkezine çok yakın bir mesafede yer alan ‘Diamond of Skopje’ projesi, otel, alışveriş merkezi, ofis alanları ve konutlardan oluşuyor. Projede otelin bu yıl sonunda konut ve alışveriş merkezinin 2021’de tamamlanması planlanıyor. Limak Makedonya Ülke Direktörü Kurthan Apaydın, projenin 142 odalı bir otel, 4 blokta 772 konut, 24 home ofis, 12 bin metrekarelik ofis alanı, 45 bin metrekare kiralanabilir alanı olan alışveriş merkezi ve 3 bin 100 araçlık otoparktan oluştuğunu söyledi. Apaydın, “325 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, tarihi Üsküp Müzesi’nin çevresini ve cephesini de restore edecek” dedi. Şehir merkezine bir sokakla bağlanan projenin konumu ile iddialı olduğunu belirten Apaydın, projenin Üsküp’ün gerçek anlamda da bir yüzük taşı olacağını söyledi. Apaydın, “Proje, şehrin tarihi ile modern yüzünü yeniden yorumlayarak yeni bir çekim merkezi yaratacak. 800 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi ve ‘Yerel Lezzetler Sokağı’ en ilgi çeken bölümlerinden biri olacak” diye konuştu.

13 YILDA AMORTİ EDİYOR

Projeye Üsküp’te yaşayanların yanı sıra Avrupa’dan ve Türkiye’den de yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirten Apaydın, “Öncelikli piyasamız Makedonya. Fiyat politikası da Makedonya’ya göre oluşturuldu. Ortalama metrekare fiyatı net 1400 Euro. Fiyatlarımız 62 bin Euro’dan başlıyor. Satışlar net metrekare üzerinden yapılıyor. 1+1’lerimizin ortalama kira gelirinin aylık 400 Euro olmasını bekliyoruz. Böylece yatırımın geri dönüşü 13-14 yıl olacak. Yatırımın amorti süresi Türkiye’ye kıyasla çok daha geride” diye konuştu. Projenin şehirde ses getirdiğini belirten Apaydın, yeni gayrimenkul projeleri için de tekliflerin geldiğini ekledi.

Limak Yatırım Gayrimenkul İcra Kurulu Üyesi Alper Cömert, Diamond of Skopje’nin ülkenin ekonomisine katkı sunacağına dikkat çekti ve “Projenin alışveriş caddesine hem Türkiye’den hem Avrupa’dan markalar gelecek. Projenin alışveriş caddesine aylık 1 milyon ziyaretçi gelirse müze de bundan faydalanacak. Böylece turizm faaliyetlerine de altyapı sağlayacağız” dedi.

Limak Makedonya Ülke Direktörü Kurthan Apaydın ve Limak Yatırım Gayrimenkul İcra Kurulu Üyesi Alper Cömert, şantiye alanında gazetecilere bilgi verdi.

Üsküpün pırlantası

PROJENİN ALTINA TÜNEL YAPACAK

PROJE kapsamında 800 metrelik Makedonya Bulvarı’nın tünel olarak yeraltına alınması planlanıyor. Limak’ın üstlendiği tünel ile ilgili inşaat süreci ise 18 ay sürecek. 6 şeritli tünelden hem araçlar faydalanacak hem de hafif raylı sistem kurulacak.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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