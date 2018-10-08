Uşak'ta şeker pancarı alımları başladı
Türkiye'nin ilk özel teşebbüs yatırımı olarak 1926 yılında faaliyete geçen Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasında, 93'üncü kampanya döneminde yaklaşık 25 bin ton şeker üretilmesi planlanıyor.
NURİ Şeker Uşak Şeker Fabrikası, 93. kampanya dönemi şeker pancarı alımlarına başladı.
Türkiye'nin ilk özel teşebbüs yatırımı olarak 1926 yılında faaliyete geçen Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın 93'üncü kez açılan “Pancar Alım Kampanyası” nedeniyle tören düzenlendi.
Törende konuşan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Yıldıray Özbay, pancar üretim sözleşmesi çerçevesinde bu yıl 71 köyde yaşayan bin 799 çiftçi ailesiyle 325 bin tonluk üretim kapasitesi sözleşmesi yaptıklarını belirtti.
Şeker pancarı ekimlerinin 19 Mart'ta başladığını, toplam 34 bin 100 dekar alanda ekim yapıldığını aktaran Özbay, üretim yapan çiftçilere bugüne kadar 13 milyon lira avans ödemesi yapıldığını kaydetti.
Şeker pancarı alımlarının 5 merkezde gerçekleşeceğini, fabrikada 24 saat kesintisiz çalışılarak günde ortalama 2 bin ton şeker pancarı işleneceğini ifade eden Özbay, "Yaklaşık 195 bin ton şeker pancarı işlenecek, üretim döneminde 25 bin ton şeker, 8 bin 700 ton melas, 65 bin ton yaş pancar posası elde edilmesi planlanıyor." dedi.
Uşak Valisi Salim Demir ise şeker fabrikasının kent ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, yeni kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da fabrikanın Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
Şeker-İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan ise Uşak şeker Fabrikası'nın kente ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını, bu nedenle özelleştirilmemesi gerektiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından, fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilerden Bayram Alper, Mehmet Al Gür ve İbrahim Çavdar'a ödül verildi.
Kurdele kesiminin ardından şeker pancarının alımları başladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle