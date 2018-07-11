Ürünlerini 40'tan fazla ülkeye ihraç edecek
Türkiye’nin yerli ilaç şirketlerinden Santa Farma, 2018 sonu itibarıyla ürünlerini 40’ın üzerinde ülke ve bölgeye satmayı hedefliyor.
KONU ile ilgili şirketten yapılan açıklamada Santa Farma, satışlarını yüzde 85 oranında artırdı. İhracat alanında kendisini yeni pazarlara taşıyan iş ortağı sayısını da hızla artıran firma, 2018 sonu itibarıyla ürünlerini Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Rusya’ya, Güney Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar 40’ın üzerinde ülke ve bölgeye satmayı hedefliyor. Şirketin, 80’inci yaşını kutlayacağı 2024 yılı için belirlediği hedefse Türk ilaç şirketleri arasında ihracat şampiyonu olmak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erol Kiresepi “Ailemiz de hedeflerimiz gibi büyüyor. 2017 yılında 200’ün üzerinde çalışanı aramıza katarak 990 kişiyle faaliyet gösteriyoruz. 2018 yılı içerisinde 100 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle