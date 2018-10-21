Urfa ayakkabı üssü oluyor

Türkiye’deki en büyük ayakkabı perakende markalarından biri olan ‘Flo’, Ziylan Grubu’nun çatısı altında yer alıyor. 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından kurulan grup, ayakkabı tabanı üretimi konusunda uzmanlaştıktan sonra ayakkabı üreten ve kendi markalarını çıkardı. Grubun yönetiminde ise kısa süre önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı’nı bırakan Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Ziylan var. Flo Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan ve Flo Mağazacılık Yönetim Kurulu üyesi olan Mehmet Büyükekşi aynı zamanda kuzen. İki kuzen Ahmet Ziylan’dan bayrağı aldıktan sonra grubu hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyüterek bir başarı öyküsü yazdılar. Örneğin; 1980’lerin Halley markası onların markalaşma adına attıkları ilk adımlardan. Şimdilerde Polaris, Kinetix, Flo gibi markalarla büyüyen grupta aileden temsilciler de var ama yönetim profesyonellere emanet.

Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Ziylan’ın davetiyle önce Antep, sonra da Şanlıurfa’ya gittik. Şanlıurfa’da Flo’nun bölgenin en büyük ayakkabı üretim merkezi olan tesislerine gezdik. Orada gördük ki markanın yöneticileri Urfa’da yalnızca kendi ayakkabı üslerini kurmuyorlar, tüm bölgenin kalkınması için şehri ayakkabı üssü yapacak bir projeye imza atıyorlar.

13 FABRİKA KURULACAK

2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefini koyan Flo, yerli üretim ve ihracat kapasitesini arttırarak Türkiye’yi dünyada ayakkabı üssü yapmayı amaçlıyor. 6. Bölge Teşvik uygulamaları kapsamındaki Şanlıurfa’da yatırım yapan Flo’nun fabrikasında 900 kişi çalışıyor, bu fabrikaya ek olarak yeni bir fabrikanın yapımı da devam ediyor. Yeni fabrikanın da üretime geçmesiyle 1.500 kişi istihdam edilmiş olacak. Marka yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, bundan 3-4 yıl önce Urfa’da ayakkabı yapımı bilen kişi yok denecek kadar azdı. Grup bu yatırımı yapma kararıyla birlikte ayakkabı üretimi için eğitim de verdi. Şimdilerde ise bölgeye 13 ayakkabı fabrikasının kurulması gibi büyük bir hedef var. Flo Türkiye’deki diğer ayakkabı üreticilerinin de bölgeye gelmesi için öncülük ediyor.

30 MİLYON ÇİFT AYAKKABI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in katıldığı sohbette Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulması planlanan ‘Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’nde yer alacak üretim atölyeleri için 6-7 milyon dolarlık yatırım açığının olduğunu, bunun da bulunması için çalışmaların yapıldığını öğreniyoruz. Urfa’da kişi başına düşen gelir yılda 4 bin 400 dolar. Urfa’da işsizlik oranı yüzde 18, bu oran gençler arasında yüzde 35’e çıkıyor. Ayakkabı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlar bittiğinde uzun vadede 20 bin kişinin de istihdam edilmesi, 2023 yılında bölgede 30 milyon çift ayakkabının üretilmesi hedefleniyor. Mehmet Büyükekşi, Flo markasıyla Urfa’da ayakkabı üretiminde kümelenme için öncülük yaptıklarını, Türkiye’de 18 bin ayakkabı üreticisinin olduğunu, farklı ayakkabı üreticilerini de bölgeye çekmek için çalıştıklarını anlattı.

HER 1 DAKİKADA 5 ÜRÜN SATIYOR

FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, FLO’nun yurtdışı projelerini anlatırken, 14 ülkede, 80 mağaza ile 292 milyon TL’lik ciroya ulaştıklarını, 2023’te ise 47 ülkede, 300 mağaza hedeflediklerini vurgulayarak, “2018’de 50 milyon dolar olan ihracatımızı 2023’te 300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bünyemizdeki İtalyan Lumberjack, 2018 yılında uluslararası pazarda yüzde 40 büyüme sağladı. Lumberjack’i Rusya, Ortadoğu ve diğer Avrupa pazarlarına da açacağız. 1 dakikada 5 ürün satıyoruz” dedi.

ÜRETİLEN AYAKKABILARIN YARISI İHRAÇ EDİLİYOR



MEHMET Büyükekşi, bugün Türkiye’nin 400 milyon çift ayakkabı üretimiyle dünya 7’ncisi olduğunu belirterek, “Üretilen her iki çift ayakkabıdan birini ihraç ediyoruz. Ayakkabı ihracatında ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Sektörümüz hem istihdam üretebiliyor hem de inovasyona açık olduğu için katma değer sağlayabiliyor. Bu yüzden bu yüksek potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor” dedi. FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan da, “Yılda 55 milyon çift ayakkabı üretiyoruz. Gelecek yıl yüzde 30 büyüme ile ciromuzu 4.5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Satışımızın yüzde 92’sini Türkiye’de üreten şirket olma konumumuzla Şanlıurfa’da oluşturulacak kümelenme modeline öncülük etmek için ilk fabrikamızı 20 Milyon lira yatırımla kurduk. Şanlıurfa’daki ikinci fabrikamız 2019’un ilk aylarında açılıyor. 2023’te Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olmak istiyoruz” diye konuştu.





YEMEK İŞİNİ DE BÜYÜTECEKLER



ZİYLAN Grubu, Flo mağazalarıyla büyüme hedefinin yanı sıra bu yıl yalnızca spor ayakkabı markalarının satıldığı ‘In Street’ mağazalarıyla da büyüyecek. Grubun çatısı altındaki şirketlerden biri de Sanpa Gıda. Sanpa’nın markası da ‘Easy Food’. Easy Food, şehir yaşamında yemek yapmaya fırsat bulamayanlara hitap eden hazır yemek markası. Büyükekşi, Easy Food markasıyla koruyucu içermeyen, özel bir teknoloji ve paketleme sayesinde lezzetli yemekler ürettiklerini anlattı. Ankara tavadan zeytinyağlı enginara ‘Easy Food’ta farklı seçenekler sunuluyor.