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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
30.11.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Ürettiğini görenler şaşırdı! ’10 sene sonra talep artacak’ dedi

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Ürettiğini görenler şaşırdı! ’10 sene sonra talep artacak’ dedi

ANTALYA’da çekirge ve un kurdu üretilen tesisin sahibi Selami Gökgöl, protein açısından zengin ’çekirge’ ve ’un kurdu’nun insanlar tarafından tüketileceği günü bekliyor. Ailesine ve yakın çevresine çekirge yedirdiğini belirten Gökgöl, "10 sene sonra içimizde çekirge yiyenlerin sayısı artacak" dedi.

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  • Şaşırtan tesis
  • Şaşırtan tesis
  • Şaşırtan tesis
  • Şaşırtan tesis
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Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda hizmet veren Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi’nin sahibi emekli turizmci Selami Gökgöl, tesiste 150 binin üzerinde çekirge ve un kurdu yetiştiriyor. Tesisin içi özel ısıtma sistemiyle çöl sıcaklığında tutuluyor. 50 dereceyi bulan ısı nedeniyle içeride bir insanın uzun süre durması imkansızken çekirge ve un kurdunun yaşamını sürdürmesi için bu sıcaklık ideal olduğu belirtiliyor. Tesisin önünde bir tarlası da bulunan Selami Gökgöl, burada yetiştirdiği yeşil çayır bitkisiyle de çekirgeleri besliyor.

Türkiye’de 15 yıl önce böcek pazarının eksikliğini fark ettiğini ve bu alanda yatırım yaptığını kaydeden Gökgöl, amacının para kazanmak ya da aşırı zenginlik olmadığını belirtti. Kurulduğu ilk yıllarda hedef kitle olarak hayvanat bahçelerini seçen Gökgöl, beklediği ilgiyi göremeyince web sitesi kurup çekirge ve un kurdunu Türkiye’nin her yerindeki hobi besicilere göndermeye karar verdi.

Evinde sürüngen besleyenler için canlı besin sağladığını belirten Selami Gökgöl, "Türkiye’ye kaçak yollarla canlı besin olacak bu türden hayvanlar sokuluyordu. Biz de sektördeki bu açığı kapatarak büyük ölçüde kaçakçılığın önüne geçmiş olduk. Türkiye’nin her yerine en geç 2 gün içinde teslimat yapıyoruz" dedi.

Çekirge, karınca ve un kurdunun protein açısından oldukça zengin olduğunu, Avrupa ve Asya ülkelerinde çok miktarda tüketildiğini anlatan Selami Gökgöl, bazı sporcuların da bu tür canlılarla beslendiğini söyledi. Birkaç vücut geliştirme sporcusuna sponsor olduğunu da vurgulayan Selami Gökgöl, Bizim ürettiğimiz ürünler sporcu yiyeceği olarak da geçmekte. Protein kaynağı bir hayli fazla olan yiyecekler.

Kilo almadan bunları tüketebilirsiniz. Bizim ürünlerimizi yiyen sporcularımız vardı. Fransa, İngiltere ve Almanya’da bu ürünler gıda maddesi olarak sunuluyor. Türkiye’de neden olmasın? AVM’lerde küçük stantlarda tadım testi neden yaptırılmasın. Ya da Antalya’da bu ürünlerin sunulduğu bir mutfak, restoran neden olmasın" diye konuştu.

’AİLESİNE VE ARKADAŞLARINA ÇEKİRGE YEDİRDİ’

Türkiye’de insanların 10 yıl sonra böcek yiyebileceğini tahmin ettiğini belirten Selami Gökgöl, bu durumu kokoreç örneğiyle açıkladı. İnsanların kokoreçe ilk başlarda önyargılı yaklaştığını ancak daha sonra toplumda hızla yayıldığını kaydeden Gökgöl, Bu ürünlerin Türkiye’de yenilir duruma gelmesi 10 sene sürer. 10 yıl sonra çekirge yiyenler fazlalaşacak. Biz çekirgenin kavurmasını yapıyoruz. Fırında kavruluyor ve ardından farklı baharatlarla yeniliyor. Yağda kızartanlar da var. Ben, kızım, oğlum, eşim ve arkadaş çevrem yedi. Çocuk yaşta annemiz bize çekirge çorbası yapsaydı bakış açımız daha farklı olurdu" dedi.

 

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