Üretimin yarısını ihraç ediyor

TÜRKİYE’nin önde gelen yapı malzeme üreticilerinden Persan Yapı, Ar-Ge yatırımları ile yenilikçi ürünleriyle öne çıkıyor. Yıllık 2 milyon metrekare çatı sistemleri, 80 bin ton toz ürün ve 75 bin metreküp perlit genleştirme kapasitesine sahip olduklarını anlatan Persan Yapı Türkiye Satış Müdürü Ulaş Öztürk, “Yeni nesil yapı malzememiz Termosıva’nın üstün özellikleri ile birçok ülke ile dev anlaşmalara imza atıyoruz. Termosıva’nın tek başına ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak kullanılabiliyor olması bu anlaşmalarda da etkili” şeklinde konuştu.

IRAK’TAN BREZİLYA’YA

Son dönemde Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Ulaş Öztürk, şöyle konuştu: “Standart yapı malzemelerinin yanı sıra farklı özelliklere sahip yeni nesil yapı malzemeleri geliştiriyoruz. TSE standartlarına uygun üretim yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri ile de çevrenin korunmasına katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra Hindistan, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Almanya, Kazakistan ve Brezilya gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Persan Yapı olarak üretimimizin yaklaşık yüzde 50’lik bir bölümünü ihraç ediyoruz. Aynı zamanda Almanya’da Persan Deutschland yapılanmamız bulunuyor. Ürünlerimiz uzun ömürlü yapı malzemeleridir.”

KAMUDA DA KULLANILIYOR

İhracatta büyük paya sahip olan Termosıva’nın özelliklerinden bahseden Öztürk, şöyle konuştu: “Persan Yapı’nın Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen yeni nesil ısı ve ses yalıtım malzemesi Termosıva, yanmaz ve uzun ömürlü bir ürün olarak dikkat çekiyor. Termosıva, kullanıldığı yüzeylerde hem sıva, hem de ısı ve ses yalıtımı ihtiyacını karşılamakta. Bu özellikleri ile Milli Savunma Bakanlığı ve İl Özel İdareleri, hastaneler ve okullar gibi kamu yapılarında, yanmadığı için özellikle tercih ediliyor. Yüzde 100 milli sermaye ile kurulan ve üretim gerçekleştiren Persan Yapı, Erzincan’da çıkarılan, Türkiye’nin En Kaliteli İnşaat Perliti; Erper Perlit ile üretildiğinden aynı zamanda milli ekonomiye katkı sağlıyor.”

HAFİF BETON BLOK ÜRETECEK

PERLİT esaslı, hafifliği, yüksek mukavemeti ve yalıtım özellikleri ile ekstra bir yalıtım malzemesi gerektirmeyen hafif beton blok üretimine hazırlandıklarını anlatan Öztürk, ”Üstün özelliklere sahip hafif beton blok üretimini gündemimize aldık. Önce Türkiye, daha sonra Avrupa pazarına açılacağız. Persan Yapı olarak dinamik kadromuzla faaliyetleri sürdürüyoruz” dedi.

VİLLA MODEL KİREMİT KALIPLARI İTALYA’DAN

TEK ürünle ses ve ısı yalıtımı sağladıklarını dile getiren Ulaş Öztürk, “Çevreci ve ekonomik ürünler sunuyoruz. Termosıvanın yanı sıra Akdeniz Serisi ve Villa Tipi kiremit modellere sahibiz. Kırmızı, sarı, mavi, kahverengi, siyah, gülkurusu gibi onlarca renk kiremitten oluşan ürün gamımızı İtalya’dan tedarik ettiğimiz yeni kiremit kalıplarıyla daha da güçlendirdik. İtalya’dan gelen yeni kalıplarla birlikte villa modeli kiremitlere yeni model ve renk seçenekleri ekledik. 60 yıl suya ve dona karşı garantili olan kiremitlerin yanı sıra benzer yapı malzemelerinden ayrışan Termoşap ile de eski ve yeni tüm binalarda ısı ve ses yalıtımlı, ekonomik, çevreci yaşam alanları oluşturuyoruz. Sektörde öne çıkan kiremit, Termoşap ve Termosıva ürünlerimizin yanı sıra derz dolgular, granit ve seramik yapıştırıcıları, hazır sıva-ince, hazır sıva-kalın, mineral kaplama sıvası, reçine esaslı tutundurma malzemesi, saten sıva, havalandırmalı çatı sistemi gibi birçok alanda çalışmalar yapıyoruz” dedi.