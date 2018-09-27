Üretimi ‘yerlileştirmek’ için kolları sıvadı
Diş malzemeleri sektöründe şu an 10 ülke ile ticaret yapan Öncü Dental, 2018 sonunda toplam cirosunun yüzde 10’unu ihracatla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, 6 milyon TL yatırım gerçekleştirdiği yeni nesil kanal eğesi ürününü dünya pazarlarına sunmaya hazırlanıyor.
Diş malzemeleri ve ağız bakımı sektörünün en büyük firmalarından biri olan Öncü Dental, yerli üretim payını artırmak adına çalışmalarını hızlandırdı. Öncü Dental Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, dünya pazarlarına sunmaya hazırlandıkları yeni nesil kanal eğesini ve Tayland menşeli diş macunu markası Dentiste’yi Türkiye’de üretme projesinin detaylarını aktardı.
‘DOLAR OYUNLARINI’ ÜRETEREK BOZARIZ
Türk ekonomisinin istikrarlı büyümesinin önündeki tek engelin cari açık olduğunu söyleyen Erkan Uçar, “Yaklaşık 6 milyon TL yatırımla üretime hazır hale getirdiğimiz ve 2018 sonunda dünya pazarlarına sunmaya hazırlandığımız yeni nesil kanal eğesi ’T-Endo’, ülkemizde bir ilki temsil edecek. Şu anda Azerbaycan’dan, İran’dan, Irak’tan ve İtalya’dan talepler gelmeye başladı. Yüzde 85’i ithalat olan bir sektörde ihracat payını artırmanın yollarını arıyoruz ve bu kapsamda ciddi yatırımlar yapıyoruz” dedi.
BÖLGE ÜLKELERİNE İHRACAT YAPACAK
Öncü Dental iştiraklerinden biri olan Medentazone’un Tayland’dan ithal ederek Türkiye pazarına soktuğu diş macunu markası Dentiste’nin Türkiye’de üretilmesi ise an meselesi. Uçar, söz konusu diş macunu markasının hali hazırda kendileri tarafından ithal edildiğini, 2019’dan itibaren ise Türkiye’de üretmek için Taylandlı yetkililerle pazarlık halinde olduklarını söyledi. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Dentiste’nin yüzde 98’i Türkiye’de üretiliyor olacak.
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