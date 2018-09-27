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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.09.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Üretimi ‘yerlileştirmek’ için kolları sıvadı

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Üretimi ‘yerlileştirmek’ için kolları sıvadı

Diş malzemeleri sektöründe şu an 10 ülke ile ticaret yapan Öncü Dental, 2018 sonunda toplam cirosunun yüzde 10’unu ihracatla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, 6 milyon TL yatırım gerçekleştirdiği yeni nesil kanal eğesi ürününü dünya pazarlarına sunmaya hazırlanıyor.

Diş malzemeleri ve ağız bakımı sektörünün en büyük firmalarından biri olan Öncü Dental, yerli üretim payını artırmak adına çalışmalarını hızlandırdı. Öncü Dental Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, dünya pazarlarına sunmaya hazırlandıkları yeni nesil kanal eğesini ve Tayland menşeli diş macunu markası Dentiste’yi Türkiye’de üretme projesinin detaylarını aktardı.

‘DOLAR OYUNLARINI’ ÜRETEREK BOZARIZ

Türk ekonomisinin istikrarlı büyümesinin önündeki tek engelin cari açık olduğunu söyleyen Erkan Uçar, “Yaklaşık 6 milyon TL yatırımla üretime hazır hale getirdiğimiz ve 2018 sonunda dünya pazarlarına sunmaya hazırlandığımız yeni nesil kanal eğesi ’T-Endo’, ülkemizde bir ilki temsil edecek. Şu anda Azerbaycan’dan, İran’dan, Irak’tan ve İtalya’dan talepler gelmeye başladı. Yüzde 85’i ithalat olan bir sektörde ihracat payını artırmanın yollarını arıyoruz ve bu kapsamda ciddi yatırımlar yapıyoruz” dedi.

BÖLGE ÜLKELERİNE İHRACAT YAPACAK

Öncü Dental iştiraklerinden biri olan Medentazone’un Tayland’dan ithal ederek Türkiye pazarına soktuğu diş macunu markası Dentiste’nin Türkiye’de üretilmesi ise an meselesi. Uçar, söz konusu diş macunu markasının hali hazırda kendileri tarafından ithal edildiğini, 2019’dan itibaren ise Türkiye’de üretmek için Taylandlı yetkililerle pazarlık halinde olduklarını söyledi. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Dentiste’nin yüzde 98’i Türkiye’de üretiliyor olacak.

 

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