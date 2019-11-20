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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.11.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi! İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor

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Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi! İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor

Kocaeli’de yaklaşık 5 buçuk yıl önce ‘Jersey’ ırkı 10 inekle çiftlik kuran Orçun Maviş, ürettiği yüksek proteinli sütle vatandaşlardan gelen taleplere yetişemez hale geldi. Vatandaşlar perakende olarak satılan günlük sütü alabilmek için metrelerce uzunlukta kuyrukta saatlerce bekliyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Ziraat Teknikeri Orçun Maviş, 2014 yılında aldığı bir karar ile Kandıra ilçesinde bulunan baba yadigarı bir arazide bu özel sütü üretmeye karar verdi. İnsanlara günlük taze süt ulaştırmak amacı ile ‘Hamzabey’ adı altında bir çiftlik kuran Maviş, diğer ineklere göre daha fazla yağ ve protein oranına sahip ayrıca Laktoz İntöleransı düşük ve insan tüketimi için daha uygun olan a² kazein içeren süt veren ‘Jersey’ cinsinde satın aldığı 10 inekle üretime başladı.

Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor
Küçük bir işletme olarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Maviş’in ürettiği sütten satın alan vatandaşlar, diğer sütlerden farklı olduğunu görünce daha çok ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi ile karşılaşan Maviş, üretimi arttırarak daha çok müşteriye ulaşmak için çiftliğini büyüttü. Maviş, 5 yıl önce 150 litrelik günlük süt üretimini 1000 litrenin üzerine çıkarttı. 
Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor
Vatandaşlara protein ve yağ oranı daha yüksek olan sütü ulaştıran Maviş, taleplere yetişemez hale geldi. İzmit ilçesinde kurduğu şarküteriden ve evlere servis yaparak satış yapan Maviş’in ürettiği sütü alabilmek için insanlar adete birbiri ile yarışıyor. Gelen talepler üzerine haftanın bir günü Gölcük ilçesine minibüs ile ulaştırılan sütü almak isteyen insanlar ise sıraya giriyor. Vatandaşların ‘Jersey’ sütünü alabilmek için girdiği kuyruk ise havadan görüntülendi.
Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor
“İNSANLARIN BUNA ÇOK İYİ TALEP GÖSTERDİĞİNİ FARK ETTİK VE BİZ DE BUNDAN CESARETLENDİK”

Küçük bir çiftlikten her gün yüzlerce insana taze süt ulaştıran bir işletmeyi kurma yolundaki hikayesini anlatan Maviş, insanlara kaliteli bir hizmet verebilmeyi hedeflediğini belirterek, “Bu işletmeyi 2014 yılında kurduk. 10 tane hayvan ile başladık. Devam eden süreçte insanların buna çok iyi talep gösterdiğini fark ettik ve biz de bundan cesaretlendik. Daha sonraki süreçte hayvan sayımızı 120’ye kadar çıkarttık. İlk başladığımız yıl 150 kilogram süt üretirken, şimdi günde yaklaşık 1 ton süt üreterek sayıyoruz. Biz bu işe başlarken kendimize bir standart belirledik. Bu standartlarımızı hep bozmamaya çalıştık. 

Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor
Dedik ki, ‘Sütümüz hep standart bir kalitede olsun.’ Normal şartlarda sütü standart değerlerde üretmek üretmek zordur. Çünkü hayvanlar, sıcaklık, beslenme şekilleri ve laktasyon dönemi gibi bir çok faktörden etkilenir. Sütün yapısına etki eden bir sürü sebep vardır. Biz bunlara rağmen bir standart bir ürün üretmeye çalıştık. Bu sayede müşterilerimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmadık.
Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor
YEM BİTKİLERİ EKİYOR ÜRETTİĞİ SÜTÜN TAMAMINI KENDİ SATIYOR

Jersey cinsi ineklerin sütüne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, bu nedenle taleplere yetişemediklerini ifade eden Maviş, “2014 yılının Mart ayından itibaren de mevcut sistemi kurduk. Bu sistemin farkı ineklerin ırkı ile başladı. Türkiye’de ilk defa ‘Jersey’ ırkı inekleri ön plana çıkartarak, onların sütünü ve diğer ürünlerini tanıttık. Bu şekilde üretime başladık. Aradan 5 yıl geçti. Devam eden süreçte ülkemizde bulunan diğer sığırların da süt üretimine başladık.

Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor
HAYVANLARIMIZIN TAMAMI "HASTALIKLARDAN ARİ DİR"

Ürettiğimiz sütün tamamını biz kendimiz perakende olarak satıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Günlük olarak sağdığımız sütü soğutup ambalajlayarak İzmit’te bulunan ofisimizde ve ev servisleri ile müşterimize ulaştırıyoruz. 'Jersey' ırkı süt kalitesi denince dünya çapında en meşhur ırk olarak bilinir. Bu sütün özelliği yağ, protein ve kuru madde oranının diğer sütlere göre daha yüksek olmasıdır. Ayrıca sütün içerisindeki Laktoz denilen şekerin sindirimi kolaydır. Sütlerde iki çeşit protein bulunuyor. 'Jersey' ırkı sütte de insan sağlığına daha uyumlu olan protein "a²" üretiliyor. Bunu biz müşterilerimizin deneyimlerinden ve geri dönüşlerinden de açık bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

Üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar alabilmek için sıraya giriyor
“‘JERSEY’ IRKI İNEKLERDEN SAĞILMIŞ SÜTÜ TERCİH EDİYORUZ”

Maviş’in ürettiği ‘Jersey’ sütünden almak için sıraya girmek zorunda kalan vatandaşlar ise yüksek proteinli süt satın alabildikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Aldığı sütün hem çocukları için yararlı olduğunu hem de evde yaptıkları yoğurdun daha lezzetli olduğunu söyleyen Bilgin Şenol isimli vatandaş, "İlk etapta bu sütü denedik. Çok memnun kaldık. Çünkü yoğurdu çok güzel tutuyor, yağ oranı fazla. Orçun da çok güvenilir bir arkadaş. Bizi buradan hiç elimiz boş göndermedi. Bu süt özellikle çocuklarımız için çok faydalı. Diğer sütlerden farklı olarak ‘Jersey’ ırkı ineklerden sağılmış sütü tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

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