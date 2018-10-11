Üretim ve istihdam konusunda endişeliyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyetini kabulünde, ekonomideki gelişmeleri değerlendirerek, “Polisiye önlemlerle olmaz. Üretim ve istihdam konularında endişeliyiz” dedi.
Kılıçdaroğlu, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplanmamasından şikâyetçi oldu. Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi’nde, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini kabul etti. Kabule, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile TİSK temsilcisi katıldı. Basına kapalı toplantıda, çalışma hayatı ve iş dünyası temsilcileri sorunlarını anlattı. Krizleri aşabilmek için en önemli hususun güveni sağlamak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu kapsamda ekonominin tüm aktörlerinin bir araya getiren Ekonomik ve Sosyal Konsey’in bir an önce toplanması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Ülke ekonomisi bu durumdayken toplanmayacaksa ne zaman toplanacak” dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizin sorunlarınızı gündeme getirmek bizim görevimiz. İktidar ekonomide bugüne kadar yaptığı hataları kabul etmeyerek, krizi Pastör Brunson olayına ve haksız ABD yaptırımlarına bağlamaya çalıştı. Bunların ekonomiye olumsuz etkileri oluyor ancak asıl sorun bugüne kadar yapılan hatalarla ekonominin dış etkilere karşı savunmasız bırakılmasıdır. Cari açığınız varsa sömürülürsünüz. İthalata dayalı bir ekonomi olmaz. Polisiye önlemlerle olmaz. Üretim ve istihdam konularında endişeliyiz. Öyle bir noktaya gelindi ki böyle bir dönemde işsizler için kullanılması gereken İşsizlik Fonu bankalara kredi sağlar hale geldi.”
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