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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Rifat Başaran / Ankara
11.10.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Üretim ve istihdam konusunda endişeliyiz

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Üretim ve istihdam konusunda endişeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyetini kabulünde, ekonomideki gelişmeleri değerlendirerek, “Polisiye önlemlerle olmaz. Üretim ve istihdam konularında endişeliyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplanmamasından şikâyetçi oldu. Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi’nde, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini kabul etti. Kabule, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile TİSK temsilcisi katıldı. Basına kapalı toplantıda, çalışma hayatı ve iş dünyası temsilcileri sorunlarını anlattı. Krizleri aşabilmek için en önemli hususun güveni sağlamak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu kapsamda ekonominin tüm aktörlerinin bir araya getiren Ekonomik ve Sosyal Konsey’in bir an önce toplanması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Ülke ekonomisi bu durumdayken toplanmayacaksa ne zaman toplanacak” dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizin sorunlarınızı gündeme getirmek bizim görevimiz. İktidar ekonomide bugüne kadar yaptığı hataları kabul etmeyerek, krizi Pastör Brunson olayına ve haksız ABD yaptırımlarına bağlamaya çalıştı. Bunların ekonomiye olumsuz etkileri oluyor ancak asıl sorun bugüne kadar yapılan hatalarla ekonominin dış etkilere karşı savunmasız bırakılmasıdır. Cari açığınız varsa sömürülürsünüz. İthalata dayalı bir ekonomi olmaz. Polisiye önlemlerle olmaz. Üretim ve istihdam konularında endişeliyiz. Öyle bir noktaya gelindi ki böyle bir dönemde işsizler için kullanılması gereken İşsizlik Fonu bankalara kredi sağlar hale geldi.”

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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