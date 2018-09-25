Üretim hattına 2 milyon Euro
Otel, kafe, bar, okul, hastane, yemek sanayi kuruluşlara endüstriyel mutfak alanında A’dan Z’ye ürün sunan İnoksan, 2 milyon Euro’luk makine yatırımı yaparak üretim kapasitesini arttırdı.
İnoksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “İnoksan; Ekonomi Bakanlığı’nın ‘Türkiye’den dünya markaları yaratmak’ amacıyla uyguladığı Turquality programı kapsamında, 5 yıllık gelişim yol haritasında yer alan hedeflerini adım adım gerçekleştiriyor. Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta gösteren İnoksan, yeni yatırımlarıyla sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.
80 ÜLKEYE İHRACAT
Türkiye’de geniş bir bayi ağına sahip olduklarını anlatan Vehbi Varlık, şu değerlendirmeyi yaptı: “100’ü aşkın yetkili servisi, 50 yetkili bayisi ile Türkiye’nin en yaygın servis ağına sahip şirketiyiz. 7 gün hizmet veren çağrı merkezi ile ‘müşteri ihtiyaçlarını anlayan’ bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Küresel pazarda rekabet etmek için uzun süredir Ar-Ge çalışmalarına odaklanan şirketimiz, 2017 yılında resmi kuruluşu gerçekleşen Ar-Ge Merkezi ile ürün portföyünü geliştirmeye devam ediyor. 80’i aşkın ülkeye ihracat yapan İnoksan, 2017 yılında gerçekleşen yüzde 30 ihracat oranını yüzde 50’ye çıkarma hedefiyle ihracat müdürlüğü kadrosunu da genişletirken, SAP çalışmaları ile kurumsal alt yapısını da güçlendiriyor.”
YÜZDE 20’LİK BÜYÜME
24-28 Ekim 2018’de CNR Expo’da gerçekleşecek TUSİD Fuarı’nda yeni ürünlerini sergileyeceklerini anlatan Vehbi Varlık, yeni yatırımlarıyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “Geçtiğimiz yıl gerek ekonomi verileri gerekse ülkemizin içerisinde bulunduğu dalgalanmalar sebebiyle şirketler bazında düşüş ile başlamıştı. Ancak bizler İnoksan olarak 2018 Nisan ayı itibarıyla toparlanmaya başladık ve yılı başarılı şekilde noktaladık. 2017 yılı satış hedeflerini yüzde 111’lik oran ile geçmeyi başardık, bir önceki yıla göre döviz bazında yüzde 20 büyüme gerçekleştirdik. Genelde sektör ortalaması yüzde 10 civarındadır. Bunu kriz dönemlerinde müşterinin doğru firmalarla çalışmaya dikkat etmesine bağlıyoruz. Markalar bu dönemlerde müşteriye daha güvenilir geliyor. Özellikle yeni ve ciddi yatırımlarda. İnoksan olarak iç pazarda güzel işler yapıyoruz. Turquality, Ar-Ge merkezi ve SAP gibi çalışmalar ile motivasyonumuz artıyor. Kurumsal yapımız güçleniyor. Uluslararası denetçilerle çalışıyoruz.”
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