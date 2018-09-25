Üretim hattına 2 milyon Euro

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜretim hattına 2 milyon Euro
GeriEkonomi Üretim hattına 2 milyon Euro
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
25.09.2018 - 21:30, Son Güncelleme:

Üretim hattına 2 milyon Euro

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üretim hattına 2 milyon Euro

Otel, kafe, bar, okul, hastane, yemek sanayi kuruluşlara endüstriyel mutfak alanında A’dan Z’ye ürün sunan İnoksan, 2 milyon Euro’luk makine yatırımı yaparak üretim kapasitesini arttırdı.

İnoksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “İnoksan; Ekonomi Bakanlığı’nın ‘Türkiye’den dünya markaları yaratmak’ amacıyla uyguladığı Turquality programı kapsamında, 5 yıllık gelişim yol haritasında yer alan hedeflerini adım adım gerçekleştiriyor. Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta gösteren İnoksan, yeni yatırımlarıyla sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.

80 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye’de geniş bir bayi ağına sahip olduklarını anlatan Vehbi Varlık, şu değerlendirmeyi yaptı: “100’ü aşkın yetkili servisi, 50 yetkili bayisi ile Türkiye’nin en yaygın servis ağına sahip şirketiyiz. 7 gün hizmet veren çağrı merkezi ile ‘müşteri ihtiyaçlarını anlayan’ bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Küresel pazarda rekabet etmek için uzun süredir Ar-Ge çalışmalarına odaklanan şirketimiz, 2017 yılında resmi kuruluşu gerçekleşen Ar-Ge Merkezi ile ürün portföyünü geliştirmeye devam ediyor. 80’i aşkın ülkeye ihracat yapan İnoksan, 2017 yılında gerçekleşen yüzde 30 ihracat oranını yüzde 50’ye çıkarma hedefiyle ihracat müdürlüğü kadrosunu da genişletirken, SAP çalışmaları ile kurumsal alt yapısını da güçlendiriyor.”

YÜZDE 20’LİK BÜYÜME

24-28 Ekim 2018’de CNR Expo’da gerçekleşecek TUSİD Fuarı’nda yeni ürünlerini sergileyeceklerini anlatan Vehbi Varlık, yeni yatırımlarıyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “Geçtiğimiz yıl gerek ekonomi verileri gerekse ülkemizin içerisinde bulunduğu dalgalanmalar sebebiyle şirketler bazında düşüş ile başlamıştı. Ancak bizler İnoksan olarak 2018 Nisan ayı itibarıyla toparlanmaya başladık ve yılı başarılı şekilde noktaladık. 2017 yılı satış hedeflerini yüzde 111’lik oran ile geçmeyi başardık, bir önceki yıla göre döviz bazında yüzde 20 büyüme gerçekleştirdik. Genelde sektör ortalaması yüzde 10 civarındadır. Bunu kriz dönemlerinde müşterinin doğru firmalarla çalışmaya dikkat etmesine bağlıyoruz. Markalar bu dönemlerde müşteriye daha güvenilir geliyor. Özellikle yeni ve ciddi yatırımlarda. İnoksan olarak iç pazarda güzel işler yapıyoruz. Turquality, Ar-Ge merkezi ve SAP gibi çalışmalar ile motivasyonumuz artıyor. Kurumsal yapımız güçleniyor. Uluslararası denetçilerle çalışıyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BM mesajı

Bu zamlar çalışana!

Meyve-sebze fiyatlarına ‘kur’ ayarı

535 bin çiftçiye ‘Tarım Kart’