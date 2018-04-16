Üretim arttı, işsizlik düştü

TÜRKİYE’de para piyasalarında sıkıntılar sürse de sanayiden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesap değişikliğiyle yıla yüzde 12 büyümeyle başlayan sanayi üretimi şubatta da yüzde 9.9 artış gösterdi. Ocakta sanayideki güçlü büyüme ise istihdam verilerine yansıdı. Geçen yıl ocakta yüzde 13 ile zirveye çıkan işsizlik oranı TÜİK’in dünkü verilerine göre Ocak 2018’de yüzde 10.8’e geriledi. Bir yılda 1 milyon 357 bin yeni istihdam yaratıldı. Bu istihdamın da 260 bini yani beşte biri sadece imalat sanayindeki istihdam artışından kaynaklandı. Sanayi üretiminde şubattaki artışta ise en büyük rol gıdada. Gıda üretimindeki yüzde 11.4’lük büyüme sanayi üretimini 1.1 puan yükseltti.

Grafikler: Ümit ATALAY

GIDADAN DESTEK

TÜİK, dün hem şubat ayı sanayi üretimi hem de ocak ayı istihdam verilerini açıkladı. İki veri bir kez daha sanayinin Türkiye ekonomisindeki kaldıraç rolünü ortaya koydu. Sanayi üretiminde, iyi başlayan ocaktan sonra yüzde 9.9’luk büyümenin yaşandığı şubat ayı 2018’in ilk çeyreği için de umutları güçlendirdi. Gıda, giyim, tekstil gibi hem iç talebe hem de dış talebe yönelik çalışan sektörlerde şubattaki üretim artışı sevindirici. Gıdada yüzde 11.4, tekstilde yüzde 8.6, giyimde yüzde 11.8’lik üretim artışı sanayi üretimi büyümesine 3.2 puanlık katkı verdi. İhracatçı sektörler otomotiv ve kimyanın katkıları sürdü. Kimya yüzde 14.6, otomotiv yüzde 10.3 üretimini artırmayı başardı. İnşaat sektörüne hammadde üreten mineral ürünler yani çimento, kireç, beton üretimi yüzde 15.9 arttı ve bu ana sanayi üretimine 1.1 puanlık katkı yaptı.

SİLAH ÜRETİMİ

Sanayide işlerin iyi gittiğinin bir diğer habercisi ise makine ve ekipman üretimindeki büyüme. Yüzde 14 üretim artışı sağlayan sektör diğer sektörlere tezgah ve fabrika makineleri ürettiği için önemli. Bu sektörden ana sanayiye 0.9 puanlık katkı geldi. Plastik, eczacılık, fabrikasyon metal, ana metal sektörleri pozitif seyrini sürdürdü. Fabrikasyon metal sektöründeki büyümede silah ve cephane üretimi etkisi de var. Bu sektör ana sanayiye 0.7 puanlık katkı yaptı. Mobilya indirimler sonrası düşüşte. Geçen yıl iyi bir büyüme gösteren sektörde şubatta yüzde 6.6 küçülme var. Rafine petrol sektöründe ise yüzde 21 üretim kaybı var. Nedeni ise TÜPRAŞ’ta bakım yapılması.

GMC Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, sanayi üretim verilerinin güçlü görünümünü koruduğunu belirterek “Bu kapsamda 2018’in ilk çeyreğine ilişkin büyüme görünümü de, her ne kadar birkaç öncü göstergeye daha bakmak gerekecek olsa da, yine kuvvetli olacağa benziyor. Büyümenin ilk çeyrekte ve yıl genelinde yüzde 5 bandı üzerinde kalması ihtimali yılın başında gelen güçlü öncü göstergelerle artmıştır” dedi. Analistlerin yüzde 7-7.5’e kadar varan ilk çeyrek büyüme beklentileri bulunuyor.

İSTİHDAMDA İMALAT DESTEĞİ

İŞSİZLİK oranı yüzde 10.8 ile çift hanede bulunsa da sanayinin yarattığı yeni istihdam umutları koruyor. Geçen yıldan bu yana 1 milyan 357 bin istihdam üretildi. Bunun en önemli kısmını üreten ise 260 bin kişi ile imalat sanayi oldu. Şubatta sanayi üretimindeki coşkulu seyir istihdam için de olumlu haber veriyor. 28 milyon 29 bin kişi istihdam edilirken, işsiz sayısı 3 milyon 409 bin kişi oldu. Gençlerde işsizlik ise yüzde 19.9 ile halen daha çok yüksek. İmalat sanayinden sonra en çok yeni istihdam 227 bin kişi ile inşaatta yapıldı. Bunun da sinyalini sanayi üretiminden almıştık. Bu yıl büyük umutlar beslenen turizmde 107 bin yeni istihdam var. İdari ve destek hizmetlerinde 166 bin, sağlıkta 157 bin, eğitimde ise 104 bin kişi istihdam edildi. İstihdam kaybı en çok finans sektöründe oldu. 43 bin finansçı işini kaybetti.