Ürdünlü parlamenter: Türkiye ekonomik ve siyasi alanda büyük başarı örneği

Referans Akademi tarafından insan kaynakları alanındaki değişime ışık tutmak ve sektördeki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen "16. Değişimin Parmak İzi Konferansı (Türkiye Organizasyon Komitesi ve İnsan Kaynaklarında Değişimin İzinde Bulunan Bilimsel Komite Konferansı)" başladı.

Ürdün, Katar ve Libya gibi 16 Orta Doğu ve Körfez ülkesinin üst düzey yetkilileri ve konunun uzmanlarının katıldığı konferans kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ürdün Parlamentosu İdari Komisyon Başkanı Hacache, bugün insan kaynaklarındaki değişimi ve bu alanda standartların dışına çıkmayı konuşacaklarını söyledi.



İnsan hazinesindeki dinamikleri ortaya çıkartarak kurum ve kuruluşların başarıya ulaşmasını sağlayabileceklerini ifade eden Hacache, bu alanda özellikle Orta Doğu'da değişimin hızlandırılması gerektiğini söyledi.



Türkiye-Ürdün ilişkilerini değerlendiren Hacache, iki ülke arasındaki ilişkilerin hem liderler hem de halk nezdinde son derece dostane olduğunu vurguladı.

Hacache, "Türkiye, ekonomik, siyasi, sosyal ve idari gibi alanlarda büyük başarı örneği gösterdi. Bütün herkes bu tecrübelerden faydalanmak için büyük çaba gösteriyor." dedi.



"TÜRKİYE'NİN TECRÜBELERİNİ ÜRDÜN'E TAŞIMAK İSTİYORUZ"



Dr. Ali Halef Hacahce, Ürdünlüler nezdinde Türkiye'nin son derece saygın bir ülke olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda Ürdünlünün Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Ürdünlü yatırımcıların yanı sıra çok sayıda Ürdünlü öğrenci burada eğitim görüyor. Türkiye'nin ekonomi, siyasi, eğitim ve akademi gibi alanlardaki başarılı tecrübelerini Ürdün'e taşımak istiyoruz. Bu konferansta çok sayıda Ürdünlü katılımcı var. Bu, Türkiye'ye karşı duyduğumuz sevginin bir göstergesi. Her uzmanlık alanıyla ilgili buradaki tecrübeleri Ürdün'e taşımak istiyoruz."



"YATIRIM FIRSATLARI ÜRDÜN'DE ANLATILMALI"



Ürdün Parlamentosu İdari Komisyon Başkanı Hacache, Türkiye ile Ürdün arasındaki karşılıklı yatırımları artırmanın önemine işaret ederek, özellikle Ürdün'den Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler bulunduğunu söyledi.



Bu kişiler için bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Hacache, Amman'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatılması gerektiğini söyledi.

Hacache, "Yani Türkiye'ye gelmeden önce buradaki fırsatlar hakkında bilgi verilmeli, yatırımcılar bu konulardan haberdar olmalı. Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği bu konuda daha da aktif olmalı. Dönemsel olarak ikili ticaret konferansları gerçekleştirilmeli. Ticaret ve sanayi odaları bu etkinlikleri düzenlemeli. Büyükelçilikte bir bölüm sadece Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlatmalı." diye konuştu.



Hacache, bürokratik işlemlerin daha da kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının anlatılması ve birebir ilgi gösterilmesi halinde yatırımların ciddi şekilde artacağını vurguladı.



"TÜRKİYE, TÜM BASKILARA RAĞMEN EKONOMİDE ÖNEMLİ MESAFE KATETTİ"



Bahreyn Krallığı Danışma Meclisi Enformasyon Maliye ve İnsan Kaynakları Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmed Abdullah Nasır da zirvede 4 gün boyunca insan kaynaklarındaki değişimin ele alınacağını belirterek, teknoloji geliştikçe bu alanda da ciddi değişimler yaşandığını kaydetti.

Gelecek neslin bu değişime hazır olması gerektiğini aktaran Nasır, bu ve benzeri etkinliklerle değişimi yakalayabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin Arap ülkelerine kıyasla insan kaynaklarında daha iyi noktada olduğunu vurgulayan Nasır, bu alanda Türkiye'den öğrenecekleri şeyler olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda ciddi ilerleme sağladığını kaydeden Nasır, "Türkiye'nin bütün baskılara rağmen ekonomide önemli mesafeler katettiğini, iyi durumda olduğunu görüyoruz." dedi.



ORTA DOĞU İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ İSTANBUL'DA



Referans Akademi Genel Müdürü Ahmed el-Taweel, etkinliğin bu yıl 16'ncısını düzenlediklerini hatırlatarak, organizasyonda insan kaynaklarının öneminin ele alınacağını söyledi.



Bu etkinliği nerede düzenleyeceklerine ilişkin epey düşündüklerini dile getiren Taweel, "Türk-Arap dostluğunu pekiştirmek ve ilişkileri üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla etkinliğimizi İstanbul'da yapmayı kararlaştırdık." dedi.



Taweel, insan kaynaklarındaki değişimin son yıllarda hızlandığını vurgulayarak, konferansın, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin bu değişime ayak uydurmasına katkı sunacağını vurguladı.



İyi insan kaynakları yönetiminin, şirketlerin ve kuruluşların ilerlemesine çok büyük katkı sunduğunu ifade eden Taweel, "Bu konunun daha iyi anlaşılması ve insan kaynaklarındaki değişime ayak uydurulması için bu konferansı düzenliyoruz. Çok önemli uzmanların burada dile getireceği konular hepimiz için fayda sağlayacaktır." dedi.



- Konferansa 350'nin üzerinde uzman katılıyor



Ürdün, Umman, Katar ve Libya gibi 16 Orta Doğu ve Körfez ülkesinin önemli isimlerin katıldığı konferans kapsamında 4 gün boyunca 6 oturum, 2 atölye çalışması ve 5 yuvarlak masa etkinliği gerçekleştirilecek.

Değişimin Parmak İzi Konferansı'na, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Türkiye'den 350'nin üzerinde uzman katılıyor.

Konferansta, "İçeriden Liderler ve 4D Navigasyon Entegrasyonu", "Stratejik Hedefleri En Üst Düzeye çıkarmak İçin Fit Çalışanlarını İçeride ve Dışarıda Keşfetmek", "KPI'nın Ölçütleri, Organizasyonel Gelişmeyi Sağlama Yolundadır", "Bir İnsan Kaynaklarının Gerçek Mücadelesi Yetenek Kasesi", "ADDIE: İnsan Kaynaklarına Yatırım Yapma İçin En İyi Araçlar", "İK Mesleğinin Geliştirilmesinde İK Derneğinin Rolü" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Atölye çalışmalarında, insan kaynaklarında performans ve etki konuşulacak. Yuvarlak masa etkinliklerinde ise işe alma ve seçme, yönlendirme, iyi çalışma koşullarının korunması, çalışan ilişkilerini yönetmek, eğitim ve geliştirme gibi konular ele alınacak.