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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Ürdün'de ekonomik paket otomobil ve emlak sektörünü olumlu etkiledi

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Ürdün'de ekonomik paket otomobil ve emlak sektörünü olumlu etkiledi

Ürdün hükümeti tarafından uygulamaya konulan yeni ekonomi reform paketi otomobil ve emlak sektörünü olumlu etkiledi.

Ürdün'de hükümet geçen ay ekonomiyi canlandırmak, yatırımları teşvik etmek ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için bir reform paketi duyurmuştu. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, 7 Kasım'da Ömer er-Rezzaz hükümetindeki 11 bakanlıkta değişime onay vermesiyle bu paketi uygulayacak kadroda da yenilemeye gidilmişti.

Rezzaz 18 Kasım'da da "vatandaşların yaşam standardını yükseltmek ve kamu hizmetlerinin iyileştirmek" amacıyla söz konusu ekonomik programının ikinci uygulama paketinin başladığını duyurmuştu.

Ömer er-Rezzaz, birinci paketin "ulusal ekonomiyi canlandırma ve yatırım teşviki" üzerinde yoğunlaştığını, ikinci paketin ise idari reform konusunda olduğunu söylemişti.

EKONOMİK KALKINMA İHTİYACI

Uzmanlar, ekonomik reform paketlerinde şimdiye kadar gayrimenkul ve otomobil gibi sektörler üzerine odaklanıldığına işaret ederek, paketin kapsamlı bir ekonomik kalkınma sağlayacak sektörlere yoğunlaşılması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Rezzaz ise yaklaşık 40 sektörle dolaylı olarak bağlantılı olan ve vatandaşları doğrudan etkileyen gayrimenkul sektörüyle bazı uygulamalar başlattığını duyurdu.

REFORM PAKETİNİN SEKTÖRLERE ETKİSİ

Hükümet, paket kapsamında elektrikli otomobillere yönelik vergi ve harçları yeniden gözden geçirerek, bunların satışında artış sağlamayı başardı.

Ürdün Kredi Garantisi Şirketine de konut sahibi olmak isteyen ailelere destek için banklara 141 milyon dolarlık kefalet limiti açması talimatı veren hükümet, vatandaşlar için faiz oranının düşmesine ve bankalardaki risk seviyesini azalmasına da katkı sundu.

Otomobil ve Yedek Parça Bayileri Sendikası Başkanı Tarık et-Teba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşvik paketinin doğru bir adım olduğunu ve pazara katkıda bulunmasını beklediğini söyledi.

Elektrikli araçlar hakkındaki düzenlemelere de değinen Teba, "Bu konudaki düzenlemeler elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasına ve yakıt tüketiminin azalmasına dolayısı ile vatandaşın giderlerinin düşmesine ve hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

Konut Sektörü Yatırımcıları Derneği Başkanı Zuheyr el-Ömeri ise hükümetin uygulamaya koyduğu paketlerin gayrimenkul hareketini arttırdığını ve sektörde olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyledi.

Ömeri, gayrimenkul konusunda başarı sağlanması için uygulamaların uzun süreli olması gerektiğine dikkati çekti.

TEŞVİKLER İSTİHDAMI ARTTIRMALI

Ekonomist Hüsam Ayiş, "Bu uygulamaların şüphesiz piyasa üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Fakat bu etki toplumun tamamından ziyade bu uygulamalardan fayda sağlayan bir gruba bağlı kalacaktır." dedi.

Ayiş, reform paketinin içerdiği teşvikin ekonomik büyümeye etkisinin olması, işsizlik ve fakirliğin azalmasına katkıda bulunacak istihdam olanakları oluşturması gerektiğini ifade etti.

İkinci ekonomik reform paketinde Ürdün'deki sekiz bağımsız kurumun kapatılması veya birleştirilmesi ve turizm konusunda kolaylıklar getirilmesi gibi maddelerin de yer almasına değinen Ayiş, hükümetin teşvikler için gelirlerinin bir kısmından feragat ederek, bağımsız kurumların kapatılması ya da birleştirilmesi de dahil daha büyük adımlar atmaya hazır olduğunu göstermeyi amaçladığını ifade etti.

Dünya Bankası'na göre, 2018'de yüzde 1.9 büyüyen Ürdün ekonomisinin, 2019'da yüzde 2.2, 2020'de ise yüzde 2.3 büyümesi bekleniyor.

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