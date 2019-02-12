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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Ürdün ve Kuveyt'ten iş birliği

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Ürdün ve Kuveyt'ten iş birliği

Ürdün ve Kuveyt, çeşitli alanlarda 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ile Kuveytli mevkidaşı Cabir Mubarek el-Hamed es-Sabah'ın başkanlığını yaptığı 4. Yüksek Komite toplantısı başkent Amman'da gerçekleştirildi. 

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, toplantıda iki ülke arasında hukuk, yargı, planlama, kalkınma, eğitim, meteoroloji, havacılık ve iskan gibi alanlarda 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. 

İmzalanan anlaşmalar arasında, Ürdün'ün Kuveyt Ekonomik Kalkınma Fonu'na olan borcunun yeniden yapılandırılması anlaşmasının düzenlenmesi ve Amman'da iki ilkokul inşası projesi için 6 milyon dolarlık bağış anlaşmalarının yer aldığı kaydedildi. 

Öte yandan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Veliaht Prens El-Hüseyin bin Abdullah'ın Kuveytli başbakanla bir araya geldiği belirtildi. 

Kuveyt Başbakanı Sabah, Kral 2. Abdullah'a, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın "iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini vurguladığı" mektubunu teslim etti. 

Sabah beraberinde bakanlardan oluşan bir heyetle bugün Ürdün'e gelmişti. 

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