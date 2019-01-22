UNWTO: Küresel turist sayısı 1.4 milyar kişiye ulaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUNWTO: Küresel turist sayısı 1.4 milyar kişiye ulaştı
GeriEkonomi UNWTO: Küresel turist sayısı 1.4 milyar kişiye ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
22.01.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

UNWTO: Küresel turist sayısı 1.4 milyar kişiye ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UNWTO: Küresel turist sayısı 1.4 milyar kişiye ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) "Dünya Turizm Barometresi - 2018" raporuna göre, küresel turist sayısı geçen yıl yüzde 6.0 artışla 1.4 milyar kişiye ulaştı.

UNWTO’nun Dünya Turizm Barometresi raporuna göre, 2017 yılında turist sayısı 1 milyar 322 milyon kişi düzeyindeydi. Bu veriler, turist sayısında 2010’dan bu yana en yüksek rakam elde edildiğini ortaya koydu.

UNWTO Barometre verilerine göre, turist çeken destinasyonlardan Ortadoğu’da yüzde 10, Afrika’da ise yüzde 7.0 ile ortalamanın üzerinde büyüme gerçekleşirken, Asya ve Pasifik ile Avrupa’daki büyüme yüzde 6.0 ile ortalama düzeyinde kaldı.

Böylece, Avrupa kıtası 713 milyon, Asya ve Pasifik 343 milyon, Amerika 217 milyon, Afrika 67 milyon, Ortadoğu 64 milyon uluslararası turist ağırladı.

UNWTO 2019 yılı için küresel turist sayısında yüzde 3-4 büyüme tahmininde bulundu. Avrupa için tahmin yüzde 3-4, Amerika için yüzde 2-3, Asya ve Pasifik için yüzde 5-6, Afrika için yüzde 3-5, Ortadoğu için yüzde 4-6 oldu. Aynı raporda 2030 yılı için 1.8 milyar küresel turist olacağı tahmin edildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, "Turizmde geçen yıllardaki büyümenin de gösterdiği gibi, turizm ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli etkenlerinden biridir" dedi ve ekledi:

"Bu genişlemenin, geride hiçbir kişi bırakmadan yeni işler ve girişimciler yaratarak, tüm ülkeler ve özellikle yerel topluluklar için gerçek yararlı duruma getirilmesi amacıyla, turizm konusunu sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle, UNWTO 2019 yılında eğitim, beceri ve iş yaratılması konularına yoğunlaşıyor."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anne sütü, bebek saçı ve kandan yapıyor! Talep yağıyor...

Tartışma yaratan rapor... En zengin 26 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısının gelirine eşit

IFC ve TÜSİAD’dan eşitlik işbirliği

Borsa rekordan döndü