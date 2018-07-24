Ünlülerin menajerine nitelikli dolandırıcılık davası
Fenerbahçe’nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory Van der Wiel’i 4,5 milyon dolar dolandırmakla suçlanan ünlülerin menajeri Ümit Akbulut (36) ve ortağı Sinan Siner (40) hakkında açılan davanın, ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verildi. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin gerekçesini ise Akbulut ve Siner’in faaliyetlerinin ‘nitelikli dolandırıcılık’ olarak görülmesi oluşturdu.
AKBULUT ve Siner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen ay hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesine gönderilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 8 Haziran günü görevsizlik kararı verdi
MAHKEME: BASİT DOLANDIRICILIK DEĞİL
Mahkemenin, görevsizlik kararının gerekçesini, sanıkların işlediği iddia edilen suçun nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiği, basit dolandırıcılık suçundan cezalandırmaları talebinin yerinde olmadığı kaydedildi. Kararda ayrıca, sanıkların işledikleri iddia edilen nitelikli dolandırıcılık suçu yanı sıra tehdit suçundan da yargılanmaları gerektiği kaydedildi.
KARAR YASAYA UYGUN
Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararına, Akbulut ve Siner’in avukatları Ayten Hiçyılmaz ve Şeyda Yıldırım 12 Haziran’da itiraz etti. İtirazı, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği görevsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmedilerek, itiraz başvurusu reddedildi. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 Temmuz günü oybirliği ile alınan karar sonrası dosya tekrar İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
Mahkeme, geçen hafta davanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Akbulut ve Siner hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar bir dizi suçlama ile karşı karşıya.
BU VİLLALARDAN 20’Sİ BENİM!
İddianameye göre Akbulut, İçişleri Bakanının amcası olduğunu, Türkiye’nin tanıtımı için kendisine bütçe verdiğini anlattı. İddianameye göre, Akbulut Büyükçekmece’de bulunan Pelikan Hill villalarından 20’sinin kendisine ait olduğunu öne sürdü. Akbulut, Van der Wiel'e, söz konusu villalardan 4 tanesini satın alarak satıp kâr elde edebileceğini söyledi. İddianamede ayrıca Akbulut, Wiel ile görüşmeleri yaptığı Tarabya’daki otelin de kendisine ait olduğunu öne sürdü.
TEK TELEFONLA 10 KİŞİYİ ÖLDÜRTÜRÜM
İddianamede ayrıca, Wiel, Akbulut’a verdiği 4.5 milyon doları istediğinde ise “Parayı geri vermeyeceğim. Para falan yok. Burası Türkiye. Benim ne kadar güçlü olduğumu görürsün. Bir telefonla on kişiyi öldürtebilirim” sözleri ile tehdit edildi.
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