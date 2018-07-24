Ünlülerin menajerine nitelikli dolandırıcılık davası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜnlülerin menajerine nitelikli dolandırıcılık davası
GeriEkonomi Ünlülerin menajerine nitelikli dolandırıcılık davası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
24.07.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Ünlülerin menajerine nitelikli dolandırıcılık davası

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Ünlülerin menajerine nitelikli dolandırıcılık davası

Fenerbahçe’nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory Van der Wiel’i 4,5 milyon dolar dolandırmakla suçlanan ünlülerin menajeri Ümit Akbulut (36) ve ortağı Sinan Siner (40) hakkında açılan davanın, ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verildi. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin gerekçesini ise Akbulut ve Siner’in faaliyetlerinin ‘nitelikli dolandırıcılık’ olarak görülmesi oluşturdu.

AKBULUT ve Siner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen ay hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesine gönderilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 8 Haziran günü görevsizlik kararı verdi

MAHKEME: BASİT DOLANDIRICILIK DEĞİL

Mahkemenin, görevsizlik kararının gerekçesini, sanıkların işlediği iddia edilen suçun nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiği, basit dolandırıcılık suçundan cezalandırmaları talebinin yerinde olmadığı kaydedildi. Kararda ayrıca, sanıkların işledikleri iddia edilen nitelikli dolandırıcılık suçu yanı sıra tehdit suçundan da yargılanmaları gerektiği kaydedildi.

 KARAR YASAYA UYGUN

Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararına, Akbulut ve Siner’in avukatları Ayten Hiçyılmaz ve Şeyda Yıldırım 12 Haziran’da itiraz etti. İtirazı, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği görevsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmedilerek, itiraz başvurusu reddedildi. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 Temmuz günü oybirliği ile alınan karar sonrası dosya tekrar İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ünlülerin menajerine nitelikli dolandırıcılık davası


AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Mahkeme, geçen hafta davanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Akbulut ve Siner hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar bir dizi suçlama ile karşı karşıya.

BU VİLLALARDAN 20’Sİ BENİM!

İddianameye göre Akbulut, İçişleri Bakanının amcası olduğunu, Türkiye’nin tanıtımı için kendisine bütçe verdiğini anlattı. İddianameye göre, Akbulut Büyükçekmece’de bulunan Pelikan Hill villalarından 20’sinin kendisine ait olduğunu öne sürdü. Akbulut, Van der Wiel'e, söz konusu villalardan 4 tanesini satın alarak satıp kâr elde edebileceğini söyledi. İddianamede ayrıca Akbulut, Wiel ile görüşmeleri yaptığı Tarabya’daki otelin de kendisine ait olduğunu öne sürdü.

TEK TELEFONLA 10 KİŞİYİ ÖLDÜRTÜRÜM

İddianamede ayrıca, Wiel, Akbulut’a verdiği 4.5 milyon doları istediğinde ise “Parayı geri vermeyeceğim. Para falan yok. Burası Türkiye. Benim ne kadar güçlü olduğumu görürsün. Bir telefonla on kişiyi öldürtebilirim” sözleri ile tehdit edildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekonomide son 24 saat (24.07.2018)
daha fazla video için
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yolcu taşıma rekoru Atatürk Havalimanının oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Raporla çakıldılar

Elektrik üretimi mayısta arttı