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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ünlülere sakıncalı ilaç uyarısı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Ünlülere sakıncalı ilaç uyarısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Başkanlığı’na verilen önergeyi yanıtladı.

Önergede, internet üzerinden yasa dışı yollarla satışı yapılan ve birçoğu sahte olduğu tespit edilen gıda takviyesi, hızlı kilo verdiren yağ yakıcı çaylar ya da haplar, saç çıkaran veya cinsel içerikli ilaçların insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Bu ürünlerin kullanımı sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı ile ilgili Savcılık ve/veya Emniyet Müdürlüklerinden Sağlık Bakanlığı’na ulaşan bir bilgi bulunmadığını ifade eden Bakan Koca, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un önergesine şu cevabı verdi: “Son beş yılda internet üzerinden gerçekleştirilen ve bahsi geçen ürünlerin de tanıtım ve/veya satışının yapıldığı toplam 19 bin 275 internet sitesine erişim engellenmiş aynı zamanda söz konusu tanıtım ve satışlardan dolayı toplam 263 kişi/intemet sitesi/firma hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Bakanlığıma bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından; 2016-2019 yılları arasında ilaç satışı yaptığı tespit edilen 6 bin 982 internet sitesinin erişime engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne yazı yazılmış, 386 site hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

YAZI GÖNDERİLDİ

Sosyal medya hesapları aracılığıyla ürün tanıtımı yapan 70 ünlüye ‘Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla, etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış söz konusu ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamaları veya isimlerinin kullanılmasına müsaade etmemeleri’ içerikli uyarı yazıları gönderildiğini söyleyen Bakan Koca, “Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden reklam alarak tanıtım yapan kişilerin sosyal medya hesaplarında mevzuata aykırı şekilde tanıtım/satış tespit edilmesi durumunda 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne ve tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan dolayı da Ticaret Bakanlığı’na bildirimler gerçekleştirilmektedir” dedi.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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