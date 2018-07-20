Ünlü yayınevi mali sıkıntıyı aşamadı... Mahkemeye başvurdu
Milyonlarca dershane öğrencisinin dergi ve kitaplarını takip ettiği Final Pazarlama mali sıkıntısını aşamayınca mahkemeye başvurdu.
Özellikle çok sayıda firmanın üniversiteye yönelik yayınlarının dağıtımı ve kırtasiye yatırımları ile öne çıkan Final Pazarlama (Final Pazarlama Kitap Kırtasiye Yayın ve Bilişim Hizmetleri Limited) yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu.
HACİZLERE KARŞI KORUMA
Konkordato talebinde bulunan Final Pazarlama, hacizlere karşı koruma istedi. Mahkeme şirketin başvurusu sonrası tedbir kararı verdi. Tedbir kararı ile birlikte geçici konkordato komiser heyeti atandı.
SEKTÖRÜN KÖKLÜ MARKALARINDAN
1995 yılında kurulan Final Pazarlama, yayıncılık yanı sıra kırtasiye alanında da etkin bir faaliyet yürütüyor.
İCRA TAKİPLERİ BAŞLADI
Konu ile ilgili ulaştığımız şirket sahibi Sıtkı Koçak, herhangi bir açıklama yapmadı.
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