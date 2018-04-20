Ünlü turizm kentine havalimanı için ihale başladı
İZMİR, Çeşme ve Alaçatı Havalimanı ihalesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde yapılıyor.
25 firmanın dosya satın aldığı ihaleye, TAV Holding teşekkürle katıldı. Türkseven Turizm İnşaat ve Ticaret AŞ, Doğrusu İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi-İntekar Yapı Ortak Girişimi, Terminal Yapı ve Ticaret AŞ ile Dere Construction Taahhit AŞ teklif sundu.
Havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek. Hem özel jetleri ağırlayabilecek hem de eğitim uçuşları ve charter seferleri için hizmet verecek.
İhalede şu anda zarflar açılıyor. İhale kapsamında pojenin yapım süresi 24 ay, işletme süresi ise 25 yıl olacak.
1 milyon 697 bin metrekare arazi üzerine kurulacak havalimanının terminal alanı 2 bin metrekare olacak.
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