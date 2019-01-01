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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.01.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı o ilde vergi rekortmeni oldu

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Ünlü şarkıcı o ilde vergi rekortmeni oldu

Aydın ilinin 2017 vergi rekortmenleri belli oldu. Kuşadalı turizmci Ece Tonbul Kilit’in birinci olduğu 100 kişilik Aydın vergi rekortmenleri listesinde ünlü sanatçı Hayko Cepkin’de yer aldı

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 2017'in vergi rekortmenlerini açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Aydın Vergi Dairesi ve bağlı müdürlüklerine 2017 yılına ilişkin 2018 Mart ayında 26 bin 707 adet yıllık gelir vergisi, 20 bin 772 adet ise gayrimenkul olmak üzere toplam 47 bin 479 adet beyanname verildi. Mükellefler Aydın ile genelinde yıllık gelir vergisi üzerinden 496 milyon 815 bin 673 lira matrah beyan ederken, bu tutar üzerinden ise mükelleflere 120 milyon 922 bin 271 lira gelir vergisi tahakkuk edildi.

2017 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Aydın genelinde en fazla yıllık gelir vergisi beyan eden 100 mükellefin listesi Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, Türkiye'nin en önemli tur operatörleri arasında yer alan Kuşadası merkezli Diana turizmin varislerinden Ece Tonbul Kilit, " kendi adına menkul sermaye iradı faaliyeti" nedeniyle 1 milyon 923 bin 982 lira Aydın'ın en fazla gelir vergisi ödeyen ismi oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan vergi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, 3. Sırada 1 milyon 257 bin 598 lira ile Sultanhisar'dan Şefik Çerçioğlu, 1 milyon 146 bin 475 lira ile Didim'den Hüseyin Ceylan, 5. Sırada ise 1 milyon 91 bin 189 lira Efeler'den Tevfik Özalp yer aldı.

Aydın'ın vergi rekortmenleri listesinde en dikkat çeken isim ise ünlü şarkıcı Hayko Çepkin oldu. İstanbul'dan bunaldığını belirterek Kuşadası'na yerleşerek, çalışmalarını Kuşadası Vergi Dairesi üyesi olarak yürüten Hayko Cepkin, 437 bin 683 lira gelir vergisi ödeyerek Aydın ile genelinde en çok vergi ödeyen 20. İsim oldu.

 

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