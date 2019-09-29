Ünlü otel icradan satışa çıkarıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜnlü otel icradan satışa çıkarıldı
GeriEkonomi Ünlü otel icradan satışa çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
29.09.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Ünlü otel icradan satışa çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü otel icradan satışa çıkarıldı

Kuşadası'nda bulunan ünlü Suhan 360 Hotel 6 Kasım'da icradan satışa sunulacak. Otelin arazisiyle ilgili karmaşa da yaşandığı ortaya çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü 5 yıldızlı Suhan 360 Hotel, icradan satışa çıkartıldı.

Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'nde 104 ada, 37 parselde bulunan 5 yıldızlı Suhan 360 Hotel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icradan satışa çıkarıldı. 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 49 yıllığına tahsis edilen arazi üzerine kurulu otelin yasal statüsüyle ilgili bir karmaşa yaşandığı yaşanırken, arazinin tahsisi 2017 yılında iptal edildi.

Satışa çıkarılan otelle ilgili yapılan açıklamada, "Bu iptal kararı Aydın 2. İdare Mahkemesi'nin 2016/1455 esas sayılı dosyasından verilmiş olan 26/12/2016 tarihli ve akabinde Danıştay 14. Dairesinin 15/06/2017 tarih, esas No:2017/475, karar no 2017/4130 sayılı kararı ile kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müdürlüğümüz dosyasına sunulmuş olan 22.08.2019 tarih ve 690809 sayılı yazıda kesin tahsisin iptaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının işleminin hukuka uygun olduğunun adı geçen mahkeme ve Danıştay kararları ile kesin olarak hüküm altına alınmış olduğu, bu nedenle 'Yönetmelik hükümleri gereği bahse konu taşınmazın üzerindeki üst hakkının terkin edilerek, bu taşınmazın müştemilatları ile birlikte Hazine'ye intikal etmesi gerektiği ve dolayısıyla da bahse konu üst hakkının icraen satışının uygun olmadığı değerlendirilmekle birlikte anılan üst hakkının icraen satışının gerçekleştirilmesi ve ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından edinilmesi durumunda adı geçen yönetmeliğin ek 4'üncü ve geçici 7'inci maddesi hükümleri çerçevesinde bakanlığımızca yeniden değerlendirme yapılacaktır' hususları ifade edilmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

250 yataklı tesis için 25.5 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Söz konu tesisin birinci satış tarihi 6 Kasım saat 09.00, ikinci satış tarihi ise 3 Aralık saat 09.00 olarak açıklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dünyada 4'üncü olacak! Birleşmesine 198 metre kaldı
Deprem sigortasına yoğun talep!
Evlendikleri gün şoku yaşadılar! Mahkemeye verdiler ve...
Faizler düştü! Paraya ihtiyacı olanlar dikkat...