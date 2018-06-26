Ünlü otel için konkordato başvurusu yapıldı
Adını, İtalyan opera sanatçısı Madam Corinne’den alan Taksim’deki Corinne Butik Otel için konkordato başvurusunda bulunuldu. Otelin işletmecisi şirket için tedbir kararı verildi. Böylece şirket hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Ünlü otel, 1913 yılında inşa edilen tarihi bir binada hizmet veriyor. Otelin ortaklarından Avukat Suat Ballı,otelin mali sıkıntıya girmesine, geçtiğimiz yıllarda turizm sektörünü olumsuz etkileyen bir dizi olayın sebep olduğunu kaydetti.
AVUKAT Suat Ballı ve eşi Nursel Ballı’nın sahibi oldukları Centur Turizm İnşaat şirketi için konkordato başvurusunda bulunuldu.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ ATANDI
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan dava dosyası sonrası Corinne Butik Otel için 3 aylık geçici süre verildi. Bu kararla birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Mahkeme ayrıca, şirket faaliyetlerinin de geçici komiser kararı verdi.
BİNA 1913 YILINDA TAMAMLANDI
Corinne Butik Otel, 1913’te bitirilen Mimar Kemalettin’in imzasını taşıyan asırlık bina faaliyet gösteriyor. Av. Suat Ballı söz konusu binayı 2011’de restore ettirdi. Restorasyon çalışması 2 yıl süren otel 5 yıl önce hizmete alındı.
BU KEZ KENDİ YATIRIMIMIZ İÇİN...
Av. Suat Ballı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, otelin faaliyete geçtiği süreçte ve sonrasında bir dizi olumsuz gelişmenin yaşandığına işaret ederekx
"Otelimizin ticari faaliyetleri yaşanan olumsuz olaylardan son derece kötü etkilenmiştir. Otelimizi öz kaynaklarıyla ayakta tutmaya çalıştık. Suat Ballı olarak 40 yıllık avukatlık mesleğimde çok sayıda şirket kurtarma modellerine işlerlik kazandırdım. Bunlar arasında İstanbul'daki ilk iflas erteleme kararını büro olarak biz aldık. Sonrasında sayısız şirket iflas erteleme, konkordato vb. şirket kurtarmaya yönelik mekanizmalara başvurduk. Bu kez kendi yatırımımızı kurtarma çabası içindeyiz" dedi.
Av. Ballı açıklamasının devamında, iflas erteleme yerine gelen yeni konkordato sisteminin de olumlu sonuçları olmasını beklediklerini kaydederek "Çok değerli, ekonomik sonuçların elde edileceğine ve ülkemiz ekonomisine büyük katkının sağlanacağına inancımız tam. Kanun koyucunun bu yerinde ve son derece isabetli kararının alacaklı ve borçlu yönünden son derece yararlı ve çözüm üretici ve ülkemiz ekonomisi açısından da hayırlı olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Ballı Hukuk Bürosu'nun kurucu Suat Ballı "Bu kez kendi yatırımımızı kurtarma çabası içindeyiz" dedi.
İTALYAN SANATÇININ ADI VERİLDİ
Otele ismini veren Madam Corinne ise Atatürk’ün mektup arkadaşı İtalyan bir opera sanatçısı… Av. Ballı daha önce Hürriyet’te yer alan açıklamasında Corinne ile ilgili “Madam Corinne Atatürk’ün dostu olmakla kalmıyor Milli Mücadeleyi de destekliyordu. Mustafa Kemal’in, Milli Mücadele için hazırlıklarını Corinne’nin çok yakınımızdaki Bursa Sokak’taki evinde de yaptığı biliniyor.
Beyoğlu'nda bulunan Corinne Butik Otel,asırlık binada hizmet veriyor.
Mütarekede İngiliz subayları bu evi basmış ve duvardaki Mustafa Kemal resmini indirmesini istemişler. Corinne bu isteği şiddetle reddetmiş fakat İtalya’ya kaçmak zorunda kalmış. 1941 yılında İstanbul’da aynı eve dönen Madam Corinne 1946’da vefat etmişti. Madam Corinne’nin yeğeni halen yan binamızda yaşıyor. Corinne’nin unutulmamasını istedik” yönünde bilgi vermişti.
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