Ünlü mimarın şirketine de el konuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜnlü mimarın şirketine de el konuldu
GeriEkonomi Ünlü mimarın şirketine de el konuldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
16.07.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Ünlü mimarın şirketine de el konuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü mimarın şirketine de el konuldu

Adnan Oktar Grubu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında el konulan şirketler arasında ünlü mimar Güzin Erkan Onat’ın ortağı olduğu Tasarımhane Yapı Dekorasyon isimli bir şirket de yer aldı. Onat’ın diğer ortağı Oben Karatepe’nin yöneticisi olduğu 3 şirkete de mahkeme kararı ile el konuldu. Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Onat ise, bir dizi büyük projeye imza attı. Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız Onat’tan dönüş olmadı. Bir diğer hissedar Oben Karatepe’nin ise yurtdışında olduğu belirtildi.

BİR dizi suçlama ile göz altına alınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma sürecinin bir diğer ayağını ise, el konulan şirketler oluşturdu. Önemli bir kısmı, Oktar’ın müritlerine adına kayıtlı şirketlerin faaliyet alanları tekstilden inşaata, sigortadan kuyumculuğa bir dizi sektörü kapsıyor.

EL KONULAN ŞİRKET ÜNLÜ MİMARIN
MASAK raporu sonrası sulh ceza hakimliğince el konulan şirketlerden biri de Tasarımhane Yapı Dekorasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi… Ağustos 2000 yılında İstanbul Ticaret Odası’na kaytı yapılan şirketin iki hissedarı var. Şirketin yüzde 50 hissesi Mimar Güzin Erkan Onat’a, kalan yüzde 50 hisse ise Oben Karatepe’ye ait.

Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak da görev yapan Güzin Erkan Onat, bir dizi önemli projede yer aldı. PTT Pul, Türk İslam Eserleri ve Diyarbakır Arkeoloji Müzesi projeleri, Mimar Güzin Erkan Onat’ın imzasını taşıyor.

Ünlü mimarın şirketine de el konuldu

PTT Pul Müzesi, Mimar Güzin Erkan Onat'ın imzasını taşıyan projeler arasında yer alıyor. 

3 ŞİRKETE DAHA…
Onat’ın diğer hissedarı Oben Karatepe’nın yönetiminde yer aldığı 3 ayrı şirkete daha el konulduğu anlaşıldı.

DİĞER ORTAK YURTDIŞINDA
Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız Güzin Erkan Onat’tan dönüş olmadı. Bir diğer hissedar Oben Karatepe’nin ise yurtdışında olduğu belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlü mimarın şirketine de el konuldu

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları aştı