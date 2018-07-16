Ünlü mimarın şirketine de el konuldu
Adnan Oktar Grubu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında el konulan şirketler arasında ünlü mimar Güzin Erkan Onat’ın ortağı olduğu Tasarımhane Yapı Dekorasyon isimli bir şirket de yer aldı. Onat’ın diğer ortağı Oben Karatepe’nin yöneticisi olduğu 3 şirkete de mahkeme kararı ile el konuldu. Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Onat ise, bir dizi büyük projeye imza attı. Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız Onat’tan dönüş olmadı. Bir diğer hissedar Oben Karatepe’nin ise yurtdışında olduğu belirtildi.
BİR dizi suçlama ile göz altına alınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma sürecinin bir diğer ayağını ise, el konulan şirketler oluşturdu. Önemli bir kısmı, Oktar’ın müritlerine adına kayıtlı şirketlerin faaliyet alanları tekstilden inşaata, sigortadan kuyumculuğa bir dizi sektörü kapsıyor.
EL KONULAN ŞİRKET ÜNLÜ MİMARIN
MASAK raporu sonrası sulh ceza hakimliğince el konulan şirketlerden biri de Tasarımhane Yapı Dekorasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi… Ağustos 2000 yılında İstanbul Ticaret Odası’na kaytı yapılan şirketin iki hissedarı var. Şirketin yüzde 50 hissesi Mimar Güzin Erkan Onat’a, kalan yüzde 50 hisse ise Oben Karatepe’ye ait.
Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak da görev yapan Güzin Erkan Onat, bir dizi önemli projede yer aldı. PTT Pul, Türk İslam Eserleri ve Diyarbakır Arkeoloji Müzesi projeleri, Mimar Güzin Erkan Onat’ın imzasını taşıyor.
PTT Pul Müzesi, Mimar Güzin Erkan Onat'ın imzasını taşıyan projeler arasında yer alıyor.
3 ŞİRKETE DAHA…
Onat’ın diğer hissedarı Oben Karatepe’nın yönetiminde yer aldığı 3 ayrı şirkete daha el konulduğu anlaşıldı.
DİĞER ORTAK YURTDIŞINDA
Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız Güzin Erkan Onat’tan dönüş olmadı. Bir diğer hissedar Oben Karatepe’nin ise yurtdışında olduğu belirtildi.
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