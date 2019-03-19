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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)
19.03.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Ünlü kuaförlerin isim kavgası mahkemelik oldu

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Ünlü kuaförlerin isim kavgası mahkemelik oldu

Türkiye'nin ilk franchise kuaför markasına sahip MOS kuaför, tescilli MOS markasıyla benzerlik içeren MOSt adı altında faaliyet gösteren Öğe Kuaför şirketini mahkemeye verdi. MOS Kuaför, haksız rekabet içeren MOSt markalarının hükümsüz kılınmasını ve Türk Patent Enstitüsü'nden terkini ve iptalini istedi.

İstanbul'da 1990'da kurulan MOS kuaför, Çelik Kuaför ve Güzellik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. adı altında kurumsallaşarak Türkiye'nin ilk franchise kuaför şirketi oldu. Şirket MOS markasını Türk Patent Enstitüsü'nde (TPE) tescil ettirerek İstanbul'da 5, Ankara'da 1 mağaza açtı.

MOS'TAN AYRILIP MOSt'u AÇTILAR

MOS Kuaför'den 2010'da ayrılan çalışanlar ise Öğe Kuaför Güzellik Salonu ve Kozmetik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adı altında İstanbul Bağdat Caddesi'nde MOSt adında kuaför mağazası açtı. Öğe Kuaför, The MOSt Hairdresses, The MOSt Hair Desing markalarını TPE'ye tescil ettirdi. İstanbul'un lüks semtlerinde kuaför mağazaları açıldı.

''HAKSIZ REKABET VAR''

Çelik kuaför şirketi markaların çekirdek kelimesi olan MOS'un aynı olduğunu belirterek, bunun haksız rekabete yol açtığını, MOSt markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesi için Öğe Kuaför şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada Çelik Kuaför şirketi, tescilli MOS markasına ciddi yatırımlar yaptığını, MOS Kids, MOS VİP ve MOS Point markalarını da tescil ettirdiğini belirti. MOS ve MOSt kelimelerinin iltibas derecelerinin aynı olduğunu belirten şirket, MOSt adı altında kuaför mağazası işleten Öğe Kuaför şirketinin haksız rekabete yol açtığını ileri sürdü. Çelik kuaför, mahkemeden MOSt markalarının hükümsüz kılınmasını ve TPE'den terkini ve iptalini istedi.

MOSt MARKASI 8 YIL ÖNCE ALINDI

Öğe Kuaför ise cevap dilekçesinde tescilli The MOSt Hairdresses, The MOSt Hair Desing markalarını 8 yıl önce aldığını kelimelerle ayırt edicilik kazandığını, MOS markasından epey farklılaştığını belirtti. İçinde MOS ibaresi yer aldığı için iki markanın terkininin istenmesinin mümkün olmadığını belirten Öğe Kuaför, MOSt markasının tescilinden itibaren 8 yıl geçtiğini, hükümsüz kök davası açılamayacağını ve zaman aşımı şartlarının gerçekleştiğini ileri sürdü.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

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