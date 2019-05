Nevzat Aydın: Çadırımızda uyurken soyulduk

Yemeksepeti’nin kurucusu olan teknoloji girişimcisi Nevzat Aydın’ın ünlü iş insanı Richard Branson’a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı.

2015 yılında kurduğu platformu 589 milyon dolar karşılığında satan ve yemeksepeti’ndeki görevine devam eden Aydın bu hırsızlık vakasının içeriden birisinin işi olduğunu öne sürdü.

Aydın İngiliz milyarder Richard Branson’a attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi:

“2 gün önce Mahali Mzuri’deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık.”

.@richardbranson Two days ago in your camp at Mahali Mzuri, our tents were broken into and we were robbed while sleeping. There is significant evidence it is conducted by someone from the camp. Not even basic security for your guests. We were left horrified and dissappointed. :(