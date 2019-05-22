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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.05.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Nevzat Aydın: Çadırımızda uyurken soyulduk

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Nevzat Aydın: Çadırımızda uyurken soyulduk

Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın’ın Kenya’daki safari kampta soyulduğu ortaya çıktı.

Yemeksepeti’nin kurucusu olan teknoloji girişimcisi Nevzat Aydın’ın ünlü iş insanı Richard Branson’a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı.

2015 yılında kurduğu platformu 589 milyon dolar karşılığında satan ve yemeksepeti’ndeki görevine devam eden Aydın bu hırsızlık vakasının içeriden birisinin işi olduğunu öne sürdü.

Aydın İngiliz milyarder Richard Branson’a attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi:

“2 gün önce Mahali Mzuri’deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık.”


Kimilerinin 'Çılgın İşadamı', kimilerinin muhteşem pazarlamacı olarak nitelendirdiği Branson’a ait olan lüks safari kampı daha önce pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmıştı.

Branson'dan ise henüz Aydın’ın bu mesajına yanıt gelmedi.

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