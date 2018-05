Ünlü iş insanı rekor kırdı! 'Haremdeki Türk kadını' eserine yoğun ilgi

3 günlük satışlarda Pablo Picasso'dan Henri Matisse'in eserlerine kadar birçok eser sergilendi. Satış sürecinde Picasso'nun “Fillette a la corbeille fleurie” isimli eseri 100 milyon dolara satılırken, Claude Monet'in “Nymphéas en fleur” eseri tahminlerin üzerinde 81 milyon dolara alıcı buldu.

TÜRK HAREMİNDEKİ KADIN ESERİNE 80.8 MİLYON DOLAR

Müzayedede Henri Matisse'in "Türk haremindeki kadını" tasvir ettiği “Odalisque Couchee aux Magnolias” isimli eseri de oldukça yüksek bir rakama, 80.8 milyon dolara alıcı buldu.



"Odalisque couchée aux magnolias" tablosu

Christie's yetkilileri, 893 Rockefeller lotunun yüzde 100'ünün toplam 828 milyon dolarlık satışının yanı sıra 600'den fazla lotun 4.6 milyon dolara satıldığı açıklamasında bulundu.

İLK GÜNDE 646 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan sanat koleksiyonundan ilk günde 646 milyon dolarlık satış yapılmıştı. New York'taki Christie's Müzayede Evi, açık artırmada Pablo Picasso'nun 1905 tarihli "Young Girl with a Flower Basket" tablosunun 115, Claude Monet'nin "Water Lilies in Bloom" eserinin 84,6 ve Henri Matisse'in "Odalisque reclining with magnolias" tablosunun 80,7 milyon dolara satıldığını açıkladı.



"Young Girl with a Flower Basket" tablosu

Willem de Kooning, Edward Hopper, John Singer Sargent ve Georgia O'Keeffe gibi modernist Amerikalı ressamların eserlerinin, perşembe günü de mobilya, seramik ve dekorasyon parçalarının açık arttırmaya çıkarıldı. Açık artırmada Napolyon'un kullandığı seramik bir tatlı tabağının da yer aldığı kaydediliyor.

11 Mayıs’a kadar toplamda 3 gün süren müzayedenin ilk günü, bugüne kadar bir müzayedede satılan en değerli koleksiyon unvanını da elde etti. 2009 yılında 484 milyon dolara satılan Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé’nin koleksiyonu bu rekoru elinde bulunduruyordu. Müzayedenin geliri Rockefeller Ailesi’nin desteklediği hayır kurumları arasında dağıtılacak.

SATIŞ GELİRİ HAYIR KURUMLARINA

Satış gelirleri Rockefeller ailesinin desteklediği hayır kurumları arasında paylaştırılacak.

Standard Oil petrol şirketi kurucusu John D. Rockefeller'ın hayatta kalan son torunu David Rockefeller, 2017'de 101 yaşında hayatını kaybetmişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR