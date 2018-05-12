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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
12.05.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Ünlü iş insanı rekor kırdı! 'Haremdeki Türk kadını' eserine yoğun ilgi

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Ünlü iş insanı rekor kırdı! 'Haremdeki Türk kadını' eserine yoğun ilgi

Amerikalı milyarder iş insanı David Rockefeller ve eşi Peggy'in açık artırmaya çıkarılan sanat koleksiyonundan rekor kırıldı. New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmanın 19. ve 20. yüzyıl sanatının ön plana çıktığı açık artırmada koleksiyon 800 milyon dolara satıldı.

3 günlük satışlarda Pablo Picasso'dan Henri Matisse'in eserlerine kadar birçok eser sergilendi. Satış sürecinde Picasso'nun “Fillette a la corbeille fleurie” isimli eseri 100 milyon dolara satılırken, Claude Monet'in “Nymphéas en fleur” eseri tahminlerin üzerinde 81 milyon dolara alıcı buldu.

Ünlü iş insanı rekor kırdı Haremdeki Türk kadını eserine yoğun ilgi

TÜRK HAREMİNDEKİ KADIN ESERİNE 80.8 MİLYON DOLAR

Müzayedede Henri Matisse'in "Türk haremindeki kadını" tasvir ettiği “Odalisque Couchee aux Magnolias” isimli eseri de oldukça yüksek bir rakama, 80.8 milyon dolara alıcı buldu. 

Ünlü iş insanı rekor kırdı Haremdeki Türk kadını eserine yoğun ilgi

"Odalisque couchée aux magnolias" tablosu

Christie's yetkilileri, 893 Rockefeller lotunun yüzde 100'ünün toplam 828 milyon dolarlık satışının yanı sıra 600'den fazla lotun 4.6 milyon dolara satıldığı açıklamasında bulundu.

İLK GÜNDE 646 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan sanat koleksiyonundan ilk günde 646 milyon dolarlık satış yapılmıştı. New York'taki Christie's Müzayede Evi, açık artırmada Pablo Picasso'nun 1905 tarihli "Young Girl with a Flower Basket" tablosunun 115, Claude Monet'nin "Water Lilies in Bloom" eserinin 84,6 ve Henri Matisse'in "Odalisque reclining with magnolias" tablosunun 80,7 milyon dolara satıldığını açıkladı.

Ünlü iş insanı rekor kırdı Haremdeki Türk kadını eserine yoğun ilgi

"Young Girl with a Flower Basket" tablosu

Willem de Kooning, Edward Hopper, John Singer Sargent ve Georgia O'Keeffe gibi modernist Amerikalı ressamların eserlerinin, perşembe günü de mobilya, seramik ve dekorasyon parçalarının açık arttırmaya çıkarıldı. Açık artırmada Napolyon'un kullandığı seramik bir tatlı tabağının da yer aldığı kaydediliyor.

11 Mayıs’a kadar toplamda 3 gün süren müzayedenin ilk günü, bugüne kadar bir müzayedede satılan en değerli koleksiyon unvanını da elde etti. 2009 yılında 484 milyon dolara satılan Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé’nin koleksiyonu bu rekoru elinde bulunduruyordu. Müzayedenin geliri Rockefeller Ailesi’nin desteklediği hayır kurumları arasında dağıtılacak.

Ünlü iş insanı rekor kırdı Haremdeki Türk kadını eserine yoğun ilgi

SATIŞ GELİRİ HAYIR KURUMLARINA

Satış gelirleri Rockefeller ailesinin desteklediği hayır kurumları arasında paylaştırılacak.

Standard Oil petrol şirketi kurucusu John D. Rockefeller'ın hayatta kalan son torunu David Rockefeller, 2017'de 101 yaşında hayatını kaybetmişti.

 

 

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