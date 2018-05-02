Ünlü işadamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜnlü işadamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
GeriEkonomi Ünlü işadamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
02.05.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Ünlü işadamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü işadamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman hayatını kaybetti. Cenazesi 2 Mayıs’ta (bugün) Bolu Gerede Yenecik Köyü’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

 Ahmet Kahraman, 2009-2018 yılları arasında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve Meclis üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Kahraman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Orman Ürünleri Sektör Meclisi Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Orta Anadolu Mobilya İhracatçıları Birliği Başkanlığı gibi görevler de yürütüyordu. Gentaş’tan KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Grubumuza Bağlı şirketlerin birçoğunda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Ahmet Kahraman’ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybettik. ‘Kahraman’ ailesinin, şirketler grubumuzun ve ülkemizin bu acı kaybının üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

2017’DE İLK 5’TE YER ALDI

Gentaş, Bolu’da 2017 yılında kurumlar vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk 5 şirket arasında yer almıştı. 1972 yılında Bolu’nun Mengen ilçesinde kurulan Gentaş Şirketler Grubu, 1991 yılından bu yana BIST 100’de işlem gören anonim şirket statüsünde. Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, CPL, HPL ve kompakt laminat dallarında öncü firmalar arasında yer alıyor. Şirket, ayrıca werzalit üretimi de gerçekleştiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Dünyanın en büyüğü Boğaz’dan geçiyor

Ünlü işadamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?