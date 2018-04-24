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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
24.04.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamları hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' iddiasıyla dava açıldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Ünlü iş adamları hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' iddiasıyla dava açıldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya 7.4 milyon lira yatırdıkları iddiası ile haklarında soruşturma açılan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği eski Başkanı Zekeriya Mete’nin de aralarında olduğu 7 kişi hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' iddiası ile 5 yıldan 10 yıla hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması Mayıs ayı sonunda. Anılan dava kapsamında, Mete ile birlikte, Birlik’in eski genel sekreter yardımcısı Alpaslan Arduç tutuklu bulunuyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Osman Sağlam’ın 28 Mart’ta hazırladığı iddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, ilk duruşma için 30 Mayıs olarak belirlendi. Savcılık iddianamesinde, sanıkların, 5 yıldan 10 yıla hapis cezasını içeren silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanmaları istendi.

Haklarında dava açılan isimler: Zekeriya Mete, Kazım Taycı, Sübet Çiçek, Dr. Yasemin Demirbağ, İzzet Selçuk Şağban, Alpaslan Arduç, M. Mehdi Aslan…

İKİ AYRI DÖNEMDE YATIRILDI
Savcılık iddianamesine göre, Birlik’e ait paralar iki dilim halinde, iflası kararı verilen Bank Asya’ya yatırıldı. İlk para yatırma işlemi 27 Ocak 2014’te yapıldı. Savcılık, anılan tarihin öncesinde, FETÖ Lideri Gülen’in 25 Aralık 2013’te, ‘Bank Asya’ya para yatırın’ talimatı verdiğini işaret etti. İddianameye göre, 27 Ocak -5 Mart 2014 tarihi arasında, Birlik’e ait 3.612.214 lira Bank Asya’ya yatırıldı.

Anılan para, bir kamu bankasındaki hesaptan çekilerek bu bankaya yatırıldı. Anılan para 76 gün sonra Bank Asya’dan çekilerek 3.685.567 TL olarak özel bir bankaya yatırıldı.

Bank Asya’ya ikinci kez yatırılan para ise 17 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Anılan dönemde Bank Asya’ya 3.811.142 lira olarak yatırıldı. Bank Asya’da 59 gün tutulan para 3.875.240 TL olarak çekilerek, bir kamu bankasına yatırıldı.

'PARAYI ACİL YATIRALIM' MESAJI

İddianameye, Alpaslan Arduç tarafından, Birlik’in muhasebe şefi M. Mehdi Aslan’a gönderilen “Mehdi bey 1 ay vadeyle Bank Asya’ya yatıralım lütfen acil” e-posta da girdi. İfadesi alınan sanıklardan Mehdi Aslan, söz konusu paraların Bank Asya’ya yatırılmasının, Arduç’un yönlendirmesi ile olduğunu öne sürdü. İfadeleri alınan Kazım Taycı ve Sübet Çiçek, anılan paraların Bank Asya’ya yatırılması işleminde her hangi bir katkılarının olmadığını savundu.

BAKANLIKTAN BİR YAZI GELMEDİ
İfadesi alınan Zekeriya Mete ise, anılan paraların Bank Asya’ya yatırılmasında, genel sekreterliğin faaliyet alanında olduğunu aktardı. Mete, başkanı olduğu Birlik’in Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olduğunu hatırlatarak “Bakanlıktan bize, Bank Asya’ya para yatırılmaması yönünde yazılı bir talimat gelmedi” dedi. Mete, teamül gereği, en yüksek faizi veren bankaya para yatırıldığını aktardı.

Alpaslan Arduç ise ifadesinde, 10 banka arasında en yüksek faizin Bank Asya tarafından kendilerine teklif edildiğini aktardı.

İddianamede, Zekeriya Mete’nin HTS kayıtlarına bakıldığında, TUSKON’un firari genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile irtibatının olduğu belirtildi.

O TARİHTEN SONRA PARA YATIRANLAR…
İddianamede, Bank Asya’ya para yatırılması işlemi için, ‘Birlik çıkarlarını korumaya ziyade, FETÖ liderinin talimatını yerine getirme’ olarak yorumlandı. İddianamede, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin emsal teşkil eden kararına göre, FETÖ lideri Gülen’in talimatı (25 Aralık 2013) sonrası Bank Asya’ya para yatırılması işleminin, örgüt üyeliği’ kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Ünlü işadamı Zekeriya Mete tutuklandı
Ünlü işadamı Zekeriya Mete tutuklandı

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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